Apprensione in Sicilia, tre minorenni scomparsi da tre giorni: ricerche estese fino al viterbese

Sono tre ragazzi minorenni e mancano da casa ormai da tre giorni. Nel Ragusano sono in corso le ricerche di Youssef Messaoudi, 15 anni, Yakoub Tkouti, 17 anni, e Ayoub Tkouri, 14 anni, scomparsi dopo essersi allontanati dalle rispettive abitazioni. Dopo la denuncia presentata ai carabinieri, sono scattate le ricerche per rintracciare i tre adolescenti. Con il passare delle ore, gli accertamenti si sono estesi ben oltre il territorio ragusano: nelle ultime ore l’attenzione si è infatti concentrata anche nel Viterbese e, in particolare, nel piccolo comune di Canepina.

Una vicenda che sta destando crescente apprensione, soprattutto considerando la giovane età dei tre ragazzi e il tempo trascorso dal loro allontanamento.

Tre minorenni scomparsi nel Ragusano dall’8 settembre

I tre ragazzi vivono nel territorio di Scoglitti, in contrada Mogli, nei pressi di Marina di Acate. Secondo quanto ricostruito, Youssef Messaoudi, Yakoub Tkouti e Ayoub Tkouri si sarebbero allontanati dalle proprie abitazioni nella giornata di martedì 8 settembre. Da allora non avrebbero fatto ritorno a casa. La scomparsa è stata denunciata ai carabinieri, dando il via alle attività di ricerca finalizzate a ricostruire gli spostamenti dei tre ragazzi e individuare il luogo nel quale potrebbero trovarsi. Due dei minorenni, Yakoub e Ayoub, sono inoltre legati da un rapporto di parentela.

Le ricerche si spostano fino a Canepina, nel Viterbese

Uno degli elementi più significativi emersi nelle ultime ore riguarda l’ampliamento geografico delle ricerche. Gli accertamenti non si stanno infatti concentrando soltanto nella provincia di Ragusa. L’attenzione degli investigatori si è spostata anche verso il Lazio e, in particolare, nella provincia di Viterbo. Le ricerche si sono concentrate nella zona di Canepina, piccolo comune del Viterbese. Resta da chiarire quale percorso possano aver seguito i tre ragazzi dopo essersi allontanati dalla Sicilia e se abbiano effettivamente raggiunto quella zona. Proprio la possibile presenza dei minorenni lontano dal Ragusano rappresenta uno degli aspetti sui quali si stanno concentrando gli accertamenti.

Ore di apprensione per le famiglie

Con il trascorrere dei giorni cresce inevitabilmente la preoccupazione per la sorte dei tre adolescenti. Dal momento dell’allontanamento, avvenuto l’8 settembre, sono trascorsi ormai tre giorni e le ricerche proseguono nel tentativo di individuare elementi capaci di ricostruire i loro spostamenti. La giovane età di Youssef, Yakoub e Ayoub rende la situazione particolarmente delicata. L’obiettivo delle attività avviate dopo la denuncia ai carabinieri è quello di riuscire a rintracciare i ragazzi nel più breve tempo possibile e verificare le loro condizioni.