Appennino Bike Tour Festival in Calabria e Sicilia: 2 tappe tra Cosenza e Messina | INFO

L’Appennino Bike Tour Festival prosegue il suo viaggio. Sabato 19 settembre a Mormanno (CS), in Calabria, e Domenica 20 settembre a Roccafiorita (ME), in Sicilia, si terranno gli ultimi due appuntamenti regionali dei 14 promossi a livello nazionale per valorizzare le bellezze e le comunità delle aree interne lungo la ciclovia dell’Appennino. Il programma di entrambe le giornate inizierà alle ore 16:00 con l’inaugurazione ufficiale e la registrazione dei partecipanti. L’evento prevederà l’accoglienza sul territorio da parte di gruppi di tradizione locale: in particolare in Calabria ci saranno il gruppo folk Miromagnum e i Tamburi di Monte Cerviero, mentre in Sicilia risuonerà la musica della tradizione.

Alle 16:15 è prevista la partenza della pedalata cicloturistica, un percorso accessibile a tutti che unisce sport, natura e cultura, scandito da imperdibili soste e degustazioni di prodotti tipici locali.

A Mormanno, nel cuore del Parco Nazionale del Pollino, i ciclisti toccheranno le sponde del suggestivo Lago di Pantano, la maestosa Cattedrale di Santa Maria del Colle e l’Area Fitness. A Roccafiorita, il comune più piccolo della Sicilia per superficie, l’itinerario salirà verso il Santuario della Madonna dell’Aiuto sul Monte Kalfa, la Panchina Gigante, la Grotta e il Belvedere, offrendo panorami mozzafiato sullo Stretto.

A conclusione di ciascun evento si terrà il Forum Regionale sullo Sviluppo Sostenibile dell’Appennino. La sintesi dei lavori e delle proposte emersi in tutti i Forum Regionali svolti lungo la Penisola sarà presentata il 17 Novembre a Roma, presso l’Aula dei Gruppi Parlamentari della Camera dei Deputati al II Congresso Nazionale sullo Sviluppo Sostenibile dell’Appennino.

Partner d’eccezione per queste due tappe sarà Mangiatorella, l’acqua minerale simbolo del Sud che con la sua leggerezza e purezza si conferma l’alleata perfetta per l’idratazione e il benessere dei cicloturisti.

L’evento è promosso con il fondamentale sostegno del main partner Poste Italiane, e con il supporto di Decathlon Italia, Confcommercio Imprese per l’Italia, Asso e Sirol SRL, Federciclismo e ANCI, oltre al patrocinio dei principali Ministeri, Regioni e Associazioni nazionali. La partecipazione è gratuita.