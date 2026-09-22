Antonino Catalano? No, Ironman! L’impresa dell’Avvocato reggino in Emilia Romagna: sotto le 10 ore per una delle prove di Triathlon più dure al mondo

Antonino Catalano, avvocato reggino, ha scritto una pagina di sport e determinazione all’IRONMAN Italy Emilia-Romagna di Cervia, una delle competizioni di triathlon più impegnative e affascinanti al mondo. Il tempo finale racconta un’impresa straordinaria: 9 ore, 55 minuti e 47 secondi, un risultato che gli ha permesso di raggiungere l’obiettivo inseguito per mesi, quello di abbattere il muro delle dieci ore. La sfida dell’Ironman prevede una prova estrema senza interruzioni: 3,8 chilometri di nuoto, 180,260 chilometri in bicicletta e una maratona finale da 42,195 chilometri. Catalano ha completato ogni frazione con grande equilibrio, fermando il cronometro dopo una gara durata quasi dieci ore.

La prima parte, quella in acqua, si è conclusa con il tempo di 1:05:39. A seguire la lunga frazione in bicicletta, completata in 5:05:38, prima della corsa finale, chiusa in 3:27:37. Un risultato che gli ha consentito di conquistare il 29° posto nella categoria M45-49 su 264 atleti, il 246° posto nella classifica maschile su 2.117 partecipanti e il 255° posto assoluto su 2.470 concorrenti.

La soddisfazione di Catalano: “Un’emozione indescrivibile”

Al termine della gara, l’avvocato reggino ha raccontato il valore personale di un traguardo costruito attraverso mesi di preparazione e sacrifici quotidiani. “Raggiungere il traguardo dell’Ironman è un’emozione indescrivibile – sottolinea l’avvocato reggino – Scendere sotto il muro delle dieci ore rappresentava sicuramente un obiettivo ambizioso, un sogno inseguito dopo mesi di sacrifici, disciplina quotidiana e profonda dedizione”. Dietro il tempo finale non c’è soltanto un risultato sportivo, ma il racconto di una sfida personale fatta di costanza, allenamenti e capacità di superare i momenti più difficili. L’Ironman, infatti, rappresenta prima di tutto una prova con sé stessi, nella quale il limite viene spostato sempre più avanti attraverso forza fisica e mentale. “Dall’acqua alla bicicletta, fino alla maratona finale, ogni fase della gara ha richiesto una gestione attenta delle energie – afferma Catalano – Ogni frazione di questa gara ha richiesto non solo preparazione fisica, ma soprattutto forza mentale importante e tanta tenacia”.

Una sfida costruita tra sacrifici e allenamenti

Dietro le 9 ore, 55 minuti e 47 secondi di Cervia ci sono mesi di preparazione, sveglie all’alba, allenamenti quotidiani e rinunce. Un percorso nel quale ogni chilometro è diventato parte di un obiettivo più grande: trasformare un sogno in realtà. Il momento più atteso è arrivato dopo gli ultimi 42,195 chilometri di corsa, quando Catalano ha potuto finalmente tagliare il traguardo e completare una prova costruita con pazienza e determinazione. “Tagliare quel traguardo e vedere i frutti di tanto lavoro è una soddisfazione immensa, che va ben oltre i numeri e i piazzamenti – racconta – Desidero ringraziare di cuore la mia famiglia, gli amici, la società Triathlon Reggio Calabria e tutti coloro che mi hanno sostenuto lungo questo percorso”. Un’impresa che porta il nome di Reggio Calabria sul palcoscenico internazionale del triathlon: a Cervia Antonino Catalano ha centrato il suo obiettivo ed è diventato ufficialmente un Ironman.