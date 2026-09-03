Annullamento festa di Maria SS Addolorata di Sinopoli, la lettera del Comitato: “chiesto dialogo, trovato silenzio”

Il Comitato Maria SS. Addolorata di Sinopoli rende pubblica una

lettera aperta (consultabile qui) con la quale ricostruisce il percorso che, negli ultimi mesi, ha accompagnato l’organizzazione dei festeggiamenti in onore della Vergine Addolorata e che si è concluso con l’annullamento della processione a soli cinque giorni dalla data prevista. Nel documento il Comitato ripercorre il percorso intrapreso negli ultimi due anni per cercare una soluzione condivisa sulla data dei festeggiamenti, illustrando le varie interlocuzioni cercate con la Curia Vescovile, le richieste trasmesse tramite PEC e i tentativi di ottenere un confronto diretto.

Nonostante tali iniziative e i mesi di preparazione della festa, la comunicazione dell’impossibilità di svolgere la processione è giunta quando il programma religioso e civile era già stato avviato e gran parte dell’organizzazione era stata completata. Una decisione che, oltre ad aver compromesso il lavoro svolto dai volontari, ha lasciato profondo

rammarico tra i fedeli e nella comunità Sinopolese.

“Abbiamo atteso risposte ufficiali. Abbiamo atteso chiarimenti. Abbiamo continuato a confidare nel dialogo“, si legge nella lettera. “Dietro questa festa non ci sono soltanto un programma, delle luminarie o un’organizzazione, ma mesi di lavoro, sacrifici e l’impegno di tanti volontari e fedeli che ogni anno dedicano tempo e risorse per mantenere viva una tradizione profondamente radicata nella comunità Sinopolese“, scrive ancora il Comitato.

Attraverso la pubblicazione della lettera il Comitato intende offrire alla cittadinanza una ricostruzione completa della vicenda, chiarendo le ragioni che hanno portato a questa scelta. L’intento, sottolinea il Comitato, non è alimentare polemiche, ma favorire trasparenza e confronto, nella convinzione che una comunità debba essere ascoltata quando sono in gioco tradizioni religiose profondamente radicate nella sua storia.