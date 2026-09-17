Annientarli, oppure no? Trump annuncia: pronta una “grande decisione” sulla guerra in Iran

Donald Trump si prepara a prendere una “decisione importante” sulla guerra in Iran, valutando se procedere con una nuova e massiccia offensiva militare per cercare di chiudere il conflitto oppure aprire una fase diversa attraverso il confronto diplomatico. Il presidente degli Stati Uniti ha affrontato il tema in un’intervista ad Axios, spiegando di essere davanti a una scelta strategica sulla linea da seguire nei confronti del regime iraniano. “Voglio entrare e annientarli (il regime iraniano, ndr) oppure no? È una grande decisione. Con me può succedere di tutto”, ha dichiarato Trump.

Le parole del presidente americano arrivano in una fase delicata, con la comunità internazionale impegnata a monitorare gli sviluppi della crisi e con il rischio di una nuova escalation in Medio Oriente.

Trump cerca il confronto con gli alleati del Golfo prima della decisione

Prima di definire la prossima strategia, Trump vuole ascoltare direttamente gli alleati regionali. Il presidente statunitense ha annunciato un incontro previsto per martedì a New York, in occasione dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite, con i leader di Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Qatar, Bahrein, Kuwait e Oman.

Secondo quanto riportato da Axios, il vertice potrebbe rappresentare un momento decisivo per delineare la fase successiva della guerra, mettendo sul tavolo due scenari contrapposti: da una parte la possibilità di una nuova iniziativa diplomatica, dall’altra una ripresa delle operazioni militari su larga scala.

Trump ha spiegato di voler conoscere la posizione dei partner mediorientali prima di assumere una decisione definitiva. “Voglio capire quale sia la loro posizione e come stanno. Siamo stati molto attenti a proteggerli”, ha affermato il presidente americano.

La scelta tra diplomazia e nuova escalation militare

La prossima mossa degli Stati Uniti potrebbe quindi influenzare profondamente gli equilibri della regione. La Casa Bianca si trova davanti alla necessità di valutare gli interessi degli alleati, la sicurezza delle aree coinvolte e le conseguenze di un eventuale nuovo intervento militare. Le dichiarazioni di Trump lasciano aperta ogni possibilità, senza escludere né un ritorno al confronto diplomatico né una nuova fase di pressione militare contro l’Iran. Il vertice di New York con i Paesi del Golfo sarà dunque un passaggio centrale per comprendere la direzione che prenderà la politica americana nelle prossime settimane e quale sarà il futuro della crisi iraniana.