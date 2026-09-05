Angelina compie 100 anni e torna a Gragnano dalla Sicilia: viaggio di 700 chilometri per riabbracciare la sua famiglia

Un viaggio lungo quasi 700 chilometri, tra terra e mare, per celebrare un traguardo straordinario: i 100 anni di Angelina, una donna che ha scelto di affrontare anche la fatica dello spostamento pur di tornare nella sua Gragnano, in provincia di Napoli, e festeggiare il compleanno circondata dall’affetto della sua immensa famiglia. Ad attenderla c’erano circa novanta familiari, arrivati per celebrare insieme a lei il secolo di vita e applaudire quella che tutti chiamano affettuosamente la “nonnina sprint”.

Il ritorno a Gragnano per il centenario dopo il trasferimento in Sicilia

Angelina è nata nel 1926 ed è rimasta vedova circa cinquant’anni fa. Durante il periodo della pandemia da Covid-19, per poter vivere vicino al secondogenito Salvatore Donnarumma, ha scelto di trasferirsi a Vittoria, in provincia di Ragusa. Un cambiamento importante nella sua vita, ma che non ha mai cancellato il legame profondo con la Campania e soprattutto con Gragnano, il luogo delle sue origini e dei suoi affetti più cari. Già lo scorso anno, in occasione del suo 99esimo compleanno, era stata la famiglia a raggiungerla in Sicilia. Un’intera comunità familiare si era mossa dalla Campania per stare accanto ad Angelina: furono organizzati anche dei pullman per trasferire tutti dall’aeroporto fino a Vittoria. Quest’anno, però, per il traguardo dei 100 anni, è stata lei a voler affrontare il viaggio. La scelta è nata dal desiderio di permettere agli innumerevoli parenti di ritrovarsi nella sua terra natale e vivere insieme una giornata indimenticabile.

L’abbraccio con l’ultimo pronipote nato due mesi fa

Tra i momenti più emozionanti della festa c’è stato anche l’incontro con l’ultimo arrivato della famiglia. Angelina ha potuto stringere tra le braccia il suo ultimo pronipote, nato appena due mesi fa. Per permettere questo incontro speciale, alcuni nipoti sono partiti da Padova portando il piccolo dalla bisnonna. Un’immagine simbolica che racconta il legame tra generazioni diverse e una famiglia che, nonostante le distanze geografiche, continua a mantenere un rapporto fortissimo. Angelina, ultima figlia di una famiglia composta da 11 fratelli e sorelle, oggi può contare su un vero e proprio esercito di nipoti e pronipoti, arrivati puntuali al ristorante per festeggiare insieme a lei questo compleanno storico.

Lettura, poesia e uncinetto: la vita quotidiana della centenaria

Nonostante i suoi 100 anni, Angelina continua a coltivare numerose passioni. Dedica il suo tempo alla lettura, alla poesia, all’enigmistica e all’uncinetto, attività che continuano a stimolare la sua mente e la sua creatività. Ma c’è anche un appuntamento televisivo al quale non rinuncia mai. “Poi, alla Tv, non perde mai una puntata di ‘Un Posto al Sole’, perché le manca la sua terra, la Campania”, racconta la nuora Gianfranca.

Il riconoscimento del Comune di Gragnano

Per celebrare questo importante anniversario, anche il Comune di Gragnano ha voluto rendere omaggio ad Angelina. L’amministrazione ha preparato una targa ricordo che sarà consegnata alla centenaria dal sindaco Nello D’Auria, come simbolo dell’affetto della comunità verso una cittadina speciale. La storia di Angelina è quella di una donna che, a un secolo dalla nascita, continua a guardare avanti con energia e curiosità. Un viaggio di quasi 700 chilometri per tornare alle origini, riabbracciare la famiglia e dimostrare che, a volte, il segreto della longevità può essere racchiuso semplicemente in una parola: vivere.