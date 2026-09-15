Anche a Seminara inizia la scuola: il Sindaco Piccolo rilancia gli investimenti per le strutture cittadine | INTERVISTA

Inizia la scuola anche a Seminara, in provincia di Reggio Calabria. Graziano Tomarchio, in un servizio per StrettoWeb, ha intervistato il Sindaco Giovanni Piccolo, che ha illustrato il profondo rinnovamento strutturale e pedagogico intrapreso per rilanciare le scuole locali, con particolare attenzione alla frazione di Barritteri. L’amministrazione ha dato priorità al miglioramento degli ambienti fisici, acquistando nuovi arredi e inaugurando una sala mensa, ma il vero cuore del progetto risiede nel potenziamento di servizi essenziali come la mensa e l’assistenza educativa, ora garantita con maggiore tempestività e inclusività. L’obiettivo ultimo è restituire alla comunità un’istituzione scolastica d’eccellenza, puntando sulla valorizzazione del territorio e sulla futura riapertura del plesso di Seminara attraverso progetti di economia locale e filiera corta.

Questa l’intervista completa.