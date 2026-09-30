Amendolara, cresce l’attesa per “Assaggi d’Autunno” e il concerto di Santino Cardamone

Countdown per “Assaggi d’Autunno”, la terza edizione valorizza identità, eccellenze e vita di comunità. Sabato 10 ottobre in Piazza Giovanni XXIII l’evento promosso dalla Pro Loco Amendolara Aps e dal Comune, un’iniziativa nata tre anni orsono per riscoprire le radici e diventare una nuova usanza del territorio. La magia dei sapori autunnali, il calore della condivisione e la voglia di costruire una tradizione condivisa.

A partire dalle ore 19:00, il capoluogo cittadino nella piazza che accoglie il museo archeologico nazionale, ospiterà l’evento, promosso dalla Pro Loco Amendolara Aps con il patrocinio del Comune di Amendolara e il sostegno dell’ Unione Nazionale Pro Loco d’Italia. Lo stesso rappresenta molto più di una semplice festa di paese, è un appuntamento identitario che l’associazione intende consolidare e portare avanti nel tempo per farlo diventare una vera e propria tradizione istituzionale per tutta la comunità.

La kermesse si propone come un suggestivo “viaggio tra i sapori, i profumi e le tradizioni della nostra terra“, mettendo al centro la valorizzazione delle produzioni enogastronomiche locali, l’artigianato tipico e la cultura del territorio. “Lo stare insieme, divertirci e condividere la bellezza e le eccellenze del nostro territorio rappresentano lo spirito profondo di questo evento“, spiegano i responsabili della Pro Loco Amendolara Aps. “Assaggi d’Autunno nasce dall’esigenza di creare un momento di aggregazione serena, festosa e inclusiva. Vogliamo che continui a crescere come un’occasione speciale per fare comunità, accogliere visitatori e turisti, e promuovere con orgoglio la cucina della tradizione e i prodotti tipici che raccontano la nostra storia“.

A fare da colonna sonora alla serata, sarà la musica dal vivo con il grande concerto gratuito di Santino Cardamone, che animerà la piazza al termine dei momenti dedicati alla degustazione. Entrando nei dettagli, il programma della manifestazione prevede alle ore 19:00 l’apertura degli stand espositivi e artigianali, dalle ore 19:30, spazio all’ enogastronomia con la cucina della tradizione e la degustazione di prodotti tipici locali, alle ore 20:30, ci saranno i saluti istituzionali e la presentazione della cerimonia che sarà conclusa dal live di uno dei cantautori più apprezzati nel panorama della misura popolare e tradizionale calabrese e non solo, Santino Cardamone che presenterà in esclusiva nell’agorà principale amendolarese, il suo nuovo singolo “Ania” che porta il nome della primogenita che tra qualche giorno verrà al mondo per la gioia di mamma e papà. Da non perdere.