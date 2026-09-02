Altomonte, il riturale degli Zafarani Cruschi incanta il cinema australiano | FOTO

Il racconto potente delle radici, fatto di gesti antichi che si tramandano di generazione in generazione, oltre il tempo e le distanze. È, questo, il patrimonio vivo che la Famiglia Barbieri continua a custodire e a narrare al mondo, trasformando la cultura contadina in un ponte culturale. Missione ed impegno non sono passati inosservati per una troupe australiana che ha scelto di girare proprio ad Altomonte, il documentario Between two world. Tra due mondi. Altomonte tra i borghi più belli d’Italia set del cinema mondiale. Un viaggio di ritorno alle radici, dall’Australia ad Altomonte.

Firmato dalla casa di produzione australiana Testadura Production, con la regia di Frank Lotito, la partecipazione di Sofia Lotito, la produzione di Giuseppe Accurso e la direzione della fotografia di Marc Verna, per il progetto si è scelto di immortalare una vera e propria icona dell’identità Made in Calabria: l’esperienza della Famiglia Barbieri con l’Agrichef Enzo Barbieri. Le telecamere hanno catturato la magia e la maestria del rito della preparazione dei peperoni cruschi.

Barbieri celebra la cipolla bianca di Castrovillari

Valorizzazione delle produzioni agroalimentari distintive e di qualità. Barbieri conferma la missione anche a Castrovillari, dove, da giovedì 3 a sabato 5 settembre, si rinnoverà l’appuntamento con Civita…nova – Vivere il centro storico, il Festival della Cipolla Bianca di Castrovillari giunto alla 5a edizione. La Famiglia Barbieri sarà protagonista con un percorso gastronomico emozionale dedicato.

Dal riso allo stufato, ecco lo street food identitario

Lo Street Food identitario targato Famiglia Barbieri propone l’immancabile coppo di cruschi del Pollino, il coppo di calamari, il panino marinaro piastrato con spada, cipolla bianca caramellata e pomodoro e la fragrante focaccia calda con cipolla bianca e capocollo fresco grigliato di suino nero.

La frittatina di cipolla bianca, pecorino e fico dottato caramellato, il ciuffo di cipolla in extravergine d’oliva con tonno Callipo e fagioli bianchi di Laino, affiancato dallo scapece di zucchine in EVO. Gli altri abbinamenti sono con il Riso di Sibari alla cipolla bianca con ‘nduja di Spilinga e crema di cardi selvatici (3 settembre), i fileja al ragù di cipolla bianca, trito di podolica e pomodorini di montagna, le tradizionali lagane e ceci (5 settembre), gli involtini di maialino nero con verdure alla cipolla bianca, il tenerissimo stufato di manzo podolico e la chiusura dolce con la crostata artigianale accompagnata da vino passito.

Martedì 8 settembre la Famiglia Barbieri ospiterà la cena di beneficenza promossa dall’associazione Oltre le barriere. Il ricavato sarà destinato alla creazione di un art-cafè nella sede del sodalizio. L’appuntamento con la solidarietà è alle ore 20.

Tra gli appuntamenti che impreziosiranno questo mese di settembre per la Famiglia Barbieri e la Confraternita degli Zafarani Cruschi del Pollino c’è quello che si terrà a Roggiano, dove con l’Amministrazione Comunale sarà siglato il gemellaggio per la valorizzazione delle produzioni locali.