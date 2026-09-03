Altofonte, verso il sold out per “Festival dei sapori e dei motori” e per il 10° Slalom a Rebuttone

Buon cibo tipico della tradizione siciliana detta “di strada” e il fascino del Motorsport. L’“Altofonte Festival dei Sapori & dei Motori” ed il 10° Slalom Automobilistico Altofonte Rebuttone promettono di rivelarsi una festa per tutti, giovani e meno giovani. Il duplice evento, progettato e promosso sul territorio dalla Scuderia Armanno Corse ed in programma nel comune sulle alture di Palermo da venerdì 11 a domenica 13 settembre, verrà ufficialmente presentato alle autorità politiche e sportive, alla stampa ed alla cittadinanza venerdì 11 settembre alle 11.15, nella Sala consiliare del Comune di Altofonte, ente che ha offerto il patrocinio gratuito alla kermesse, su interesse del sindaco Gianluca Raccuglia.

Nel frattempo, i due eventi stanno monopolizzando l’interesse degli appassionati, siciliani e non. Altofonte ed il suo hinterland si avviano infatti velocemente verso il ‘sold out’ delle strutture ricettive dislocate sul territorio, con evidenti prossimi benefici anche per i ristoranti della zona. Le iscrizioni da parte degli specialisti interessati a disputare lo Slalom Altofonte Rebuttone (si potranno ricevere sino alle 12.00 di mercoledì 9 settembre) sono cominciate a pervenire sui tavoli del Comitato organizzatore in maniera copiosa.

Tra i più solleciti a confermare la rispettiva pre-adesione, l’agrigentino (vive a Sciacca) Salvatore Catanzaro, autentico “mattatore” di questo scorcio di stagione agonistica con 4 vittorie consecutive in altrettanti slalom, al volante della sua Gloria B5 Evo spinta da un motore Suzuki, il marsalese Francesco Bigione, altra “sorpresa” per il 2026 con numerosi podi, pure lui su Gloria B5 Evo Suzuki ed il misilmerese Riccardo Cerniglia, altro grande protagonista della specialità qui in Sicilia, con la fida Bogani SN84 Suzuki. Non mancherà, tra gli altri, neppure il ‘segretario-pilota’ della scuderia promotrice, Andrea Armanno, in questa occasione con la Fiat 126 di gruppo Speciale.

La promozione sul campo non sarà però solo rivolta all’attività motoristica, ma soprattutto alla valorizzazione delle tante eccellenze gastronomiche sul territorio. Tra di esse, protagonista indiscusso del “Festival dei Sapori & dei Motori” sarà l’Olio extravergine d’oliva di Altofonte. L’”Oro verde” del comprensorio viene inserito in un progetto volto ad incentivare con formula innovativa il turismo anche straniero nel territorio parchitano, oltre a far conoscere meglio ed a commercializzare i prodotti agroalimentari, enogastronomici e dolciari tipici della Sicilia. L’iniziativa è finanziata dall’Assessorato regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo rurale e della Pesca Mediterranea – Dipartimento regionale dell’Agricoltura.

A garantire inoltre il patrocinio al duplice appuntamento parchitano allestito come sottolineato dalla Scuderia Armanno Corse Palermo (il presidente è Nunzio Armanno) sono la Regione Sicilia e la Città Metropolitana di Palermo. Ad affiancare nella parte logistica l’Armanno Corse è il Team Altofonte Corse, con appassionati piloti del luogo. Rilevante anche l’apporto degli sponsor locali, tra i quali la “storica” Banca di Credito Cooperativo Altofonte e Caccamo.

Al fine di promuovere ulteriormente il “Festival dei Sapori & dei Motori”, il Comitato organizzatore ha inoltre predisposto oltre 5000 volantini bilingue, in italiano ed inglese, nel quale vengono enunciate le caratteristiche fisiche e le peculiarità organolettiche dell’Olio extravergine di oliva di Altofonte (meglio conosciuto come l’Olio del Parco), prodotto nella fertile vallata della Conca d’Oro alle pendici del monte Moarda. Ottenuto tramite la molitura di varietà autoctone di olive tipiche del Palermitano (Biancolilla, Cerasuola e Nocellara), si distingue per profilo organolettico, tradizione e filiera.

L’”Altofonte Festival dei Sapori & dei Motori” entrerà pertanto nel vivo venerdì 11 settembre, nella centrale piazza Falcone e Borsellino, tra gli stand allestiti nel “Villaggio dei Sapori”, tra degustazioni gratuite di pane ed olio, proposte dai produttori del comprensorio. Ricchissimo, comunque, il programma della due giorni rivolta al Festival, tra esposizioni di veicoli d’epoca e moderni (a cura di MRT Auto Sport & Vintage di Roccamena e di

“Solfare Historic Car” Agrigento, in occasione dell’”Abarth Day”), esibizioni di gruppi folkloristici (“I Tarantula”) e musicali (“Whisky Stones” e “Noi Eros Tribute Band”), di danza moderna (“Skylark Danza” Altofonte) e danza del ventre, con la palermitana Emanuela Monti.

Immancabile, nel weekend, l’ulteriore proposta culinaria con lo Street Food d’alta qualità (“u’ pani ca’ meusa”, le arancine, le stigghiole, pane e panelle, lo sfincione palermitano, le focacce tradizionali, i cannoli, le granite e tanto altro ancora). Per agevolare i visitatori, il Comitato organizzatore sta inoltre predisponendo bus navetta dallo stadio comunale e dai parcheggi designati sino nelle vicinanze di piazza Falcone e Borsellino. A condurre la duplice giornata consacrata all’”Altofonte Festival dei Sapori & dei Motori” sarà la neo giornalista trapanese Serena Giacalone.

Nel corso del weekend dedicato al ‘Festival dei Sapori & dei Motori’ ed allo Slalom automobilistico, organizzato in simultaneità con i festeggiamenti in onore di Maria SS. Addolorata 2026 (a cura della Confraternita delle 5 Piaghe), sarà possibile per i presenti avere accesso, con visita guidata, a chiese, cripte ed altri siti di rilevanza storica. In particolare si potranno visitare la Parrocchia Santa Maria di Altofonte con annesso Museo, la Chiesa di Sant’Antonio da Padova di Altofonte, con annessa Cripta, la Cappella normanna e la chiesa adiacente, la Cripta della Sacra Veglia e la Cripta della Sacra Famiglia.

Lo Slalom Automobilistico Altofonte Rebuttone decima edizione entrerà nel vivo sabato 12 settembre, con la presentazione ufficiale dei piloti e delle vetture e le operazioni preliminari previste sempre in piazza Falcone e Borsellino. La sfida tra i birilli l’indomani, domenica 13 settembre, al meglio di tre manche cronometrate più la ricognizione per i concorrenti ammessi, su un tracciato della lunghezza di 3,800 km, ricavato tra le strade provinciali n. 5 e n. 5 Bis che collegano i comuni di Altofonte e Piana degli Albanesi. Direzione di gara affidata all’esperto siracusano Manlio Mancuso, validità per il Campionato siciliano della specialità. Abbinati alla gara (nel ruolo di ‘apripista’ i rallysti palermitani Gianfranco e Simone Rappa, padre e figlio) il Memorial “Presidente Gaetano Armanno” (al primo assoluto) e la Coppa Ninni Mulè.