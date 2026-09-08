Altavilla Milicia, “Lunga e diritta correva la strada…”: una serata di musica e memoria dedicata a Guccini

Una chitarra, tante voci e le canzoni che hanno accompagnato intere generazioni. Sabato 24 ottobre 2026, alle ore 21, la Base Scout San Francesco, in via Aci Capraia 1, nel territorio di Altavilla Milicia, ospiterà “Lunga e diritta correva la strada…”, una serata dedicata alla memoria di Francesco Guccini. Non sarà un concerto tradizionale, ma un omaggio spontaneo e collettivo al “Maestrone” della canzone d’autore italiana. Chiunque potrà partecipare portando con sé una chitarra o qualsiasi altro strumento musicale. Si potrà anche semplicemente unire la propria voce a quella degli altri: saranno infatti le persone presenti a costruire, canzone dopo canzone, un grande e popolare tributo all’artista.

L’iniziativa nasce dal desiderio di ritrovarsi insieme e cantare quei brani che, superando il tempo e le generazioni, sono entrati a far parte della memoria collettiva del Paese. Canzoni capaci ancora oggi di raccontare la vita, il lavoro, l’amore, la morte, le inquietudini individuali, l’impegno civile e politico, le speranze e le contraddizioni della società italiana.

La scomparsa di Francesco Guccini ha lasciato un vuoto profondo nel panorama culturale e musicale nazionale. Cantautore, poeta, scrittore e straordinario narratore del proprio tempo, Guccini ha saputo dare voce a sentimenti universali e alle aspirazioni di più generazioni, unendo la forza della parola alla profondità della riflessione. La serata vuole essere un omaggio semplice e autentico a un grande protagonista della cultura italiana: un’occasione per ricordarlo attraverso ciò che più gli apparteneva, le sue parole e la sua musica. Perché le sue canzoni continueranno a viaggiare lungo le strade della memoria, raccontando le nostre vite e la nostra storia.