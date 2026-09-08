Altavilla Milicia, “Lunga e diritta correva la strada…”: una serata di musica e memoria dedicata a Guccini

Il 24 ottobre, alle ore 21:00, presso la Base Scout San Francesco, in via Aci Capraia 1, nel territorio di Altavilla Milicia, si terrà la serata dedicata alla memoria di Francesco Guccini

Francesco Guccini
Foto Ansa

Una chitarra, tante voci e le canzoni che hanno accompagnato intere generazioni. Sabato 24 ottobre 2026, alle ore 21, la Base Scout San Francesco, in via Aci Capraia 1, nel territorio di Altavilla Milicia, ospiterà “Lunga e diritta correva la strada…”, una serata dedicata alla memoria di Francesco Guccini. Non sarà un concerto tradizionale, ma un omaggio spontaneo e collettivo al “Maestrone” della canzone d’autore italiana. Chiunque potrà partecipare portando con sé una chitarra o qualsiasi altro strumento musicale. Si potrà anche semplicemente unire la propria voce a quella degli altri: saranno infatti le persone presenti a costruire, canzone dopo canzone, un grande e popolare tributo all’artista.

L’iniziativa nasce dal desiderio di ritrovarsi insieme e cantare quei brani che, superando il tempo e le generazioni, sono entrati a far parte della memoria collettiva del Paese. Canzoni capaci ancora oggi di raccontare la vita, il lavoro, l’amore, la morte, le inquietudini individuali, l’impegno civile e politico, le speranze e le contraddizioni della società italiana.

La scomparsa di Francesco Guccini ha lasciato un vuoto profondo nel panorama culturale e musicale nazionale. Cantautore, poeta, scrittore e straordinario narratore del proprio tempo, Guccini ha saputo dare voce a sentimenti universali e alle aspirazioni di più generazioni, unendo la forza della parola alla profondità della riflessione. La serata vuole essere un omaggio semplice e autentico a un grande protagonista della cultura italiana: un’occasione per ricordarlo attraverso ciò che più gli apparteneva, le sue parole e la sua musica. Perché le sue canzoni continueranno a viaggiare lungo le strade della memoria, raccontando le nostre vite e la nostra storia.

Leggi altri articoli di Palermo
Aggiungi StrettoWeb come Fonte preferita su Google