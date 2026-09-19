Alta Velocità Salerno-Reggio Calabria, 83 milioni per i territori: a Buccino 15,7 milioni per le opere compensative

Ammontano a 15,7 milioni di euro le risorse destinate a Buccino (Salerno) per le opere compensative connesse alla realizzazione della linea ferroviaria Av/Ac Salerno-Reggio Calabria. La ripartizione dei fondi è stata condivisa dai sette Comuni interessati dall’opera e accolta al Consiglio superiore dei lavori pubblici del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con il supporto della Regione Campania. La dotazione complessiva destinata ai territori coinvolti passa da 28 a 83 milioni di euro, grazie a 15 milioni aggiuntivi stanziati dal ministero e a 40 milioni messi a disposizione dalla Regione.

Le risorse saranno utilizzate per interventi di compensazione territoriale legati alla realizzazione della nuova infrastruttura. Oltre a Buccino, la ripartizione riguarda i Comuni di Contursi Terme, Battipaglia, Eboli, Campagna, Palomonte e Sicignano degli Alburni. La quota assegnata a ciascun Comune è stata definita tenendo conto delle caratteristiche del tracciato e dell’impatto dell’opera sui territori. I Comuni dovranno ora individuare gli interventi da inserire nelle schede progettuali entro la fine di ottobre. A novembre è prevista la sottoscrizione delle convenzioni attuative e l’avvio del trasferimento delle prime risorse.

“Abbiamo lavorato affinché i disagi legati alla realizzazione della grande opera possano tradursi anche in investimenti concreti per la nostra comunità”, afferma il sindaco di Buccino, Pasquale Freda, sottolineando che l’obiettivo sarà ora trasformare le risorse assegnate in opere “utili e durature” per il territorio.