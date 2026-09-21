All’Università Magna Graecia Catanzaro il convegno “La riforma delle sanzioni tributarie: temi attuali” | INFO

Si terrà venerdì 2 e sabato 3 ottobre 2026, nell’Aula “Falcone e Borsellino” del Campus universitario “Salvatore Venuta” dell’Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro, l’evento formativo dal titolo “La riforma delle sanzioni tributarie: temi attuali”, organizzato in convenzione tra l’Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro e il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria. L’iniziativa, destinata a giudici e magistrati tributari, intende offrire un’occasione di approfondimento e confronto sui profili più attuali della recente riforma del sistema sanzionatorio tributario, molti dei quali sono oggi al centro di un vivo dibattito tra gli studiosi e nella giurisprudenza.

Il programma affronta, in una prospettiva sistematica,

alcune delle questioni di maggiore interesse applicativo: il “nuovo” principio di personalità e il principio di proporzionalità delle sanzioni; i rapporti tra sanzioni penali e illeciti amministrativi, anche alla luce del problema del ne bis in idem; l’efficacia del giudicato penale assolutorio nel processo tributario; la lex mitior e la retroattività della disciplina sanzionatoria più favorevole.

La seconda giornata sarà dedicata, tra l’altro, al ravvedimento e alla recidiva, alle cause di non punibilità, alla tutela del contribuente tra ordinamento interno e principi sovranazionali, alla responsabilità del consulente per concorso negli illeciti tributari, al sequestro e alla confisca e alla responsabilità tributaria dell’amministratore di fatto di società o enti.

Temi che pongono questioni interpretative di particolare

rilievo, anche per la necessità di coordinare la riformata disciplina con i principi costituzionali e sovranazionali, con il sistema penale tributario e con i relativi orientamenti che stanno emergendo nella giurisprudenza. L’obiettivo dell’incontro è proprio quello di favorire un confronto qualificato tra accademia e magistratura tributaria sui problemi applicativi della riforma e sulle possibili soluzioni interpretative.

Ad aprire i lavori saranno i saluti istituzionali del Magnifico Rettore dell’Università “Magna Graecia” Giovanni Cuda, di Cosimo Ferri, componente del CPGT e Presidente della Commissione “Status”, della Direttrice del Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia Aquila Villella, del Presidente della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Calabria Santi Cutroneo, della Presidente della Corte d’Appello di Catanzaro Concettina Epifanio e del Garante del contribuente per la Regione Calabria Domenico Chindemi.

Alle due sessioni prenderanno parte autorevoli professori e studiosi del diritto tributario e magistrati, chiamati a confrontarsi sulle implicazioni teoriche e operative della nuova disciplina. La sessione di venerdì sarà moderata dal prof. Michele Mauro, Ordinario di Diritto tributario dell’Università “Magna Graecia” di Catanzaro, mentre quella di sabato sarà moderata dal dott. Cosimo Ferri.

L’importante focus si svolgerà presso il Campus universitario “Salvatore Venuta”, in Viale Europa, Germaneto – Catanzaro, Aula “Falcone e Borsellino”. L’avvio dei lavori è previsto venerdì 2 ottobre alle ore 14.30 con la registrazione dei partecipanti; la seconda sessione avrà inizio sabato 3 ottobre alle ore 9.00.

Un appuntamento di significativa rilevanza nel percorso di formazione della magistratura tributaria, chiamata a confrontarsi con questioni destinate ad incidere in modo considerevole sull’interpretazione e sull’applicazione del sistema sanzionatorio tributario.