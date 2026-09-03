Alloggi popolari a Messina, interrogazione di Gioveni: “che fine ha fatto la riapertura del bando?”

Un’interrogazione a risposta scritta sul tema dell’emergenza abitativa è stata presentata dal consigliere comunale e capogruppo di Fratelli d’Italia Libero Gioveni al sindaco di Messina Federico Basile e all’assessore alle Politiche abitative Alessandra Calafiore. Al centro della richiesta di chiarimenti ci sono le procedure relative al bando per l’assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP), la graduatoria degli aventi diritto e la prevista riapertura del bando introdotta dal nuovo Regolamento comunale. Secondo quanto riportato nell’interrogazione, “la graduatoria definitiva degli aventi diritto è stata pubblicata nel luglio 2025, in seguito al nuovo Regolamento sull’assegnazione e gestione degli alloggi ERP approvato dal Consiglio comunale il 17 dicembre 2024 e al bando pubblicato il 5 marzo 2025″. Gioveni ricorda che “l’obiettivo dell’amministrazione, anche attraverso i fondi PINQUA e FUA, era quello di consentire alla Patrimonio S.p.A. di acquistare il maggior numero possibile di alloggi disponibili sul mercato, per rispondere alle numerose richieste pervenute al Dipartimento, che hanno superato il migliaio”.

Secondo il consigliere, “uno degli aspetti più rilevanti del nuovo Regolamento era la previsione di un bando aperto o parzialmente aperto, con la possibilità di una successiva riapertura nel corso dell’anno. Tale previsione avrebbe consentito sia a chi aveva già presentato domanda di integrare la documentazione in caso di peggioramento della propria situazione, sia a nuovi richiedenti in possesso dei requisiti di partecipare alla formazione di una nuova graduatoria”. A distanza di 14 mesi, Gioveni evidenzia “di aver raccolto tra i cittadini nuove esigenze abitative e richieste di chiarimento da parte di persone già inserite utilmente in graduatoria ma ancora in attesa dell’assegnazione”.

Nell’interrogazione il consigliere chiede quindi all’amministrazione comunale di conoscere:

quanti alloggi ERP siano stati finora assegnati agli aventi diritto presenti nella graduatoria vigente;

agli aventi diritto presenti nella graduatoria vigente; per quali motivi alcune famiglie , non avendo ricevuto inizialmente un alloggio idoneo, non siano state ancora richiamate dagli uffici a distanza di un anno;

, non avendo ricevuto inizialmente un alloggio idoneo, non siano state ancora richiamate dagli uffici a distanza di un anno; quanti alloggi siano attualmente disponibili presso Patrimonio S.p.A. per procedere allo scorrimento della graduatoria;

per procedere allo scorrimento della graduatoria; quali siano le ragioni della mancata riapertura del bando, prevista dal nuovo Regolamento.

L’obiettivo dell’interrogazione è “ottenere un quadro aggiornato sulle assegnazioni e sulle tempistiche relative alle prossime fasi del procedimento”.