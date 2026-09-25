Allerta Meteo, nuovo ciclone freddo dai Balcani: forte maltempo e crollo termico, temperature da fine novembre/inizio dicembre in Calabria e Sicilia!

La giornata di oggi, venerdì 25 settembre, passerà sicuramente agli archivi meteorologici come una delle più estreme e precoci di questo inizio autunno, caratterizzata da un freddo anomalo e da condizioni atmosferiche tipicamente invernali. Un violento ciclone freddo in discesa direttamente dalla regione balcanica ha raggiunto il cuore del bacino del Mediterraneo, innescando una severa ondata di maltempo che si sta abbattendo con inaudita ferocia sulle regioni adriatiche e, in particolar modo, sull’estremo Sud del Paese. Dopo il primissimo impatto mattutino sul Salento e il suo successivo e inesorabile spostamento verso il Mar Jonio, la situazione è andata rapidamente peggiorando in molteplici province. Le correnti gelide presenti in quota, scontrandosi in modo brusco con le temperature ancora calde dei nostri bacini marittimi, hanno sprigionato un’energia termodinamica spaventosa, trasformando i cieli di Calabria e Sicilia in un palcoscenico scuro di tempeste e rovesci incessanti. È un quadro meteorologico eccezionale, che ricorda molto più i freddi mesi di novembre o le prime decadi di dicembre, spazzando via in poche ore ogni velleità legata alle classiche e miti ottobrate meridionali.

Il dramma idrogeologico nel Cosentino e i danni ingenti in Calabria

Fin dalle prime ore dell’alba, la Calabria è stata uno dei bersagli principali di questo vasto e insidioso fronte instabile, subendo le conseguenze più gravi, tangibili e immediate di questa imponente ondata di maltempo. Lungo tutta la stretta fascia del Cosentino tirrenico, la furia implacabile degli elementi non ha concesso alcuna tregua, mettendo a dura prova il territorio. I dati pluviometrici registrati dalle centraline locali testimoniano l’assoluta eccezionalità dell’evento atmosferico: nella località di Fuscaldo si sono abbondantemente superati i ragguardevoli 72 millimetri di pioggia, un accumulo idrico spaventoso e capace di mandare in tilt qualsiasi sistema di deflusso urbano in pochissime ore. Il quadro non è stato certamente migliore nei comuni limitrofi, con centri come Belvedere Marittimo e Guardia Piemontese che hanno ampiamente e celermente oltrepassato la soglia d’allarme dei 50 millimetri di accumulo giornaliero. La situazione è divenuta particolarmente critica e allarmante a Paola, dove l’intensità inaudita delle precipitazioni ha causato uno smottamento e l’esondazione di un torrente, innescando non poche paure tra i residenti e causando disagi evidenti alla viabilità locale. Anche nel capoluogo bruzio, a Cosenza, sono caduti ben 30 millimetri di pioggia battente, il tutto accompagnato da un crollo termico a dir poco impressionante che ha fatto letteralmente scivolare il termometro fino a un gelido valore di appena +13°C durante l’arco della mattinata. Sul resto del complesso e variegato territorio regionale si respira un’aria estremamente pungente, con +16°C a Catanzaro, +17°C a Vibo Valentia e +18°C a Crotone, numeri che stridono fortemente, in modo quasi irreale, con le consuete medie climatiche tipiche dell’ultima decade di settembre.

Nubifragi e fulmini in Sicilia: Palermo e provincia sotto un vero diluvio

Mentre la parte continentale dello Stretto faceva faticosamente i conti con i violenti acquazzoni, anche la vicina Sicilia non veniva certo risparmiata dalla dirompente furia di questo insidioso ciclone freddo. Sull’Isola le complesse dinamiche atmosferiche hanno rapidamente assunto connotati altrettanto violenti ed estremi, portando piogge intense e fulmini a raffica sulla città di Palermo, creando fin dal mattino scenari e disagi da vera e propria e aspra stagione invernale. Questa diffusa e pericolosa instabilità ha colpito in maniera quasi chirurgica l’hinterland del capoluogo siciliano, accanendosi in particolar modo sulle aree occidentali della provincia. A Isola delle Femmine e nella zona di Partinico, i pluviometri hanno agilmente e velocemente scavalcato i 20 millimetri di acqua caduta, provocando insidiosi allagamenti stradali, forti disagi al traffico veicolare e numerosi interventi delle forze dell’ordine. Un dato ancora più eclatante e impressionante proviene però dalle zone interne e collinari, dove la stazione meteorologica di Jato a Fellamonica ha misurato l’incredibile e pericoloso accumulo di 51 millimetri nel giro di pochissime ore. Si tratta a tutti gli effetti di nubifragi di forte e persistente intensità, originati proprio dai fortissimi contrasti d’aria che stanno tenendo sotto continuo scacco gran parte del vulnerabile territorio isolano settentrionale, costringendo i cittadini a prestare estrema cautela per via della pioggia orizzontale, resa quasi tagliente dalle forti folate di vento.

Temperature invernali e freddo anomalo: un crollo termico vertiginoso

Il protagonista indiscusso di queste ore difficili, insieme all’inarrestabile e copiosa pioggia, è senza alcun dubbio l’intenso freddo anomalo che ha prepotentemente invaso le nostre province del Sud. Questa imponente discesa d’aria di matrice artico-continentale ha letteralmente spazzato via le calde e stazionarie correnti africane, imponendo un regime termico rigidissimo e inaspettato. A titolo di paragone e per comprendere la portata a vasta scala del fenomeno, lungo tutta la fascia adriatica italiana, scendendo da Pescara fino ad arrivare a Bari e Brindisi, le temperature massime giornaliere si sono inchiodate ad appena +21°C. Sono valori clamorosamente bassi e senza dubbio più consoni alle grigie giornate del mese di novembre, prolungando così questa severa e inattesa fase gelida per il secondo giorno consecutivo su un totale di tre giornate di marcato stravolgimento atmosferico. Questo identico scenario climatico si riflette oggi appieno e con ancora più forza sia in Calabria che in Sicilia, dove le temperature percepite dai nostri corpi sono state ulteriormente e drasticamente abbassate dai gelidi e insistenti venti settentrionali. Le previsioni meteo per domani delineano peraltro un ulteriore calo termico che andrà a blindare e confermare questa lunga parentesi pseudo-invernale, obbligando tutti gli abitanti dello Stretto e del litorale ionico a un provvidenziale e drastico cambio degli armadi in nettissimo anticipo sulla naturale e consueta tabella di marcia stagionale.

Allerta meteo sabato 26 settembre: il voragine sfonda sul Mar Jonio

Se pensate che la situazione sia destinata a migliorare a breve, le previsioni meteo per le prossime ore indicano purtroppo che il peggio deve ancora palesarsi per i nostri fragili settori ionici. Nella giornata di domani, sabato 26 settembre, scatterà infatti un’ennesima e ancor più severa allerta meteo. Il nucleo e centro motore del profondo sistema depressionario completerà la sua inesorabile traslazione scivolando direttamente dalla penisola balcanica al mare aperto, e questo definitivo approdo del ciclone sullo Jonio significherà l’inizio della fase più acuta, critica e severa per tutte le altre restanti regioni dell’estremo sud della penisola. La complessa e ripida orografia della nostra terra, indissolubilmente unita al calore ancora sprigionato dal mare, produrrà dei contrasti termici letteralmente esasperati, i quali favoriranno in maniera inequivocabile la rapida genesi di catastrofici temporali autorigeneranti. Queste celle temporalesche bloccate saranno capaci di scaricare al suolo delle ingenti quantità di pioggia in lassi di tempo estremamente ristretti, il tutto sistematicamente accompagnato da forti grandinate e da fulminazioni pericolose e continue. Domani si toccherà dunque l’apice e il picco assoluto sia del freddo che dell’acuto maltempo, con il versante ionico calabrese, da Crotone a Reggio Calabria, e tutta la fascia orientale della Sicilia, dal Messinese al Catanese, che si troveranno purtroppo proprio sotto il fuoco incrociato e continuo delle precipitazioni più corpose, pericolose e persistenti.

Venti di burrasca e forti mareggiate: massima attenzione su tutte le coste

Parallelamente e congiuntamente al gravissimo rischio di natura pluviometrica e idrogeologica, scatta l’allarme rosso anche per le ostili condizioni marine che stringeranno in una morsa l’intero meridione. Il continuo e progressivo approfondimento del vortice barico darà origine a veri e propri e temibili venti di tempesta. Le potenti e fischianti raffiche, che ruoteranno in modo incessante in senso antiorario attorno al profondo e definito centro del ciclone, provocheranno delle mareggiate di notevole e spaventosa entità lungo tutte le coste che risulteranno esposte, colpendo in particolar modo e con maggiore violenza quelle ioniche e del basso Tirreno. I marosi, carichi di immensa forza cinetica, rischiano di creare danni significativi e strutturali alle infrastrutture balneari ancora montate, alle strade litoranee costiere e alle barriere dei porti turistici, inibendo categoricamente ogni tipo di navigazione e mettendo seriamente a repentaglio tutte le consuete e importanti attività pescherecce locali. Le delicate coste ioniche di Calabria e Sicilia dovranno dunque prepararsi ed erigere vere e proprie barricate contro queste immense ondate impetuose, il cui moto ondoso si prolungherà senza sosta per tutta la durata dell’imminente weekend. Soltanto a partire dalle primissime ore della prossima settimana, le proiezioni indicano un graduale, seppur inizialmente molto timido, attenuamento della ventilazione burrascosa, con l’allontanamento definitivo e tanto sperato di questo inaspettato, precoce e feroce vortice balcanico verso levante. Fino a quel momento, l’imperativo assoluto e categorico resta la massima allerta, la prudenza e il rigoroso monitoraggio dei bollettini diramati dalla Protezione Civile.

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