Allerta Meteo, notte di pioggia torrenziale tra Reggio e Scilla e stasera arriva il Ciclone Polare: forte maltempo e freddo anomalo in grande anticipo!

L’estate è ormai un lontano ricordo e l’equinozio d’autunno che scoccherà domani ha deciso di presentarsi nel modo più turbolento possibile, portando con sé una minaccia atmosferica di rara intensità. Una gravissima allerta meteo è stata lanciata per le prossime ore a causa dell’arrivo imminente di un vero e proprio ciclone polare che, scivolando rapidamente dai Balcani verso il bacino del Mediterraneo, punta direttamente verso il meridione italiano. Questa massa d’aria insolitamente fredda per il mese di settembre causerà uno scontro termico esplosivo con i mari ancora carichi del calore estivo. Il risultato di questa dinamica barica sarà una fase di maltempo estremo che colpirà in modo particolarmente severo le estreme regioni meridionali.

Intanto nella notte e questa mattina abbiamo già avuto violenti nubifragi in particolare nell’hinterland settentrionale di Reggio Calabria, con oltre 85mm di pioggia a Catona e 56mm a Scilla:

Le autorità meteorologiche hanno già posto sotto stretta osservazione l’evoluzione di questa perturbazione, poiché le proiezioni modellistiche indicano uno scenario ad altissimo rischio idrogeologico e atmosferico per gran parte del territorio meridionale, con ben sei province messe nel mirino in prima linea. Ci troviamo di fronte a un anticipo d’inverno che trasformerà radicalmente il panorama meteorologico nel giro di pochissime ore, cancellando ogni traccia della mitezza a cui siamo abituati in questo periodo dell’anno. La pressione atmosferica in rapido calo favorirà la formazione di una profonda bassa pressione tirrenica e ionica, che fungerà da vera e propria calamita per le correnti gelide in discesa dal nord Europa.

L’irruzione del grecale: venti fino a 80 km/h in Calabria e Sicilia

Il motore principale di questa imponente ondata di instabilità sarà senza dubbio la furiosa irruzione del Grecale. Questo vento freddo, proveniente dai quadranti nord-orientali, inizierà a soffiare con un’intensità inusuale a partire da questa sera, spazzando letteralmente le coste e i rilievi appenninici meridionali. Le previsioni indicano raffiche di eccezionale violenza che potrebbero agilmente superare la soglia dei 80 km/h, trasformandosi in veri e propri venti di burrasca o tempesta capaci di scatenare un grave allarme a livello regionale. In Calabria, i settori ionici e le zone esposte come il crotonese, il catanzarese e lo Stretto di Messina subiranno il colpo più duro, con raffiche in grado di sradicare alberi, scoperchiare tetti e causare danni ingenti alle infrastrutture. Anche in Sicilia, in particolar modo sulle coste tirreniche, nel messinese e sul versante orientale, il vento freddo si farà sentire con tutta la sua forza distruttiva. Questa ventilazione così esasperata provocherà inevitabilmente mareggiate di proporzioni storiche lungo le coste esposte, rendendo impossibile la navigazione e mettendo a repentaglio le strutture balneari e i lungomari. L’effetto combinato del vento e del sensibile calo termico genererà un effetto “wind chill” notevole, facendo percepire al corpo umano temperature di gran lunga inferiori rispetto a quelle reali, portando un inverno anticipato proprio agli albori della stagione autunnale.

Allarme Mega Temporali: grandine grossa e altissimo rischio tornado

L’aspetto più preoccupante di questa nuova allerta meteo non riguarda unicamente il vento, ma piuttosto le precipitazioni violente che accompagneranno il ciclone polare. Il travaso di aria gelida in quota sopra le acque ancora calde del Mar Ionio e del Basso Tirreno fornirà un’enorme quantità di energia a disposizione dei sistemi nuvolosi. Questa energia potenziale si tradurrà nello sviluppo di mega temporali a supercella, strutture temporalesche estremamente organizzate e pericolose pronte ad assumere caratteristiche esplosive al suolo. I fenomeni attesi non saranno semplici acquazzoni, ma veri e propri nubifragi capaci di scaricare imponenti quantità d’acqua in frazioni di tempo ristrettissime, innescando il rischio di alluvioni lampo nelle vallate e nei centri urbani. Assieme alla pioggia battente, un pericolo concreto e tangibile sarà rappresentato dalla grandine grossa. Le correnti ascensionali all’interno di questi mostri temporaleschi saranno talmente intense da riuscire a sostenere chicchi di ghiaccio con un diametro capace di arrivare fino a 5 centimetri, pronti a devastare colture agricole e danneggiare seriamente le carrozzerie delle automobili. Come se non bastasse, le attuali proiezioni atmosferiche mostrano parametri critici che innalzano drasticamente il rischio tornado lungo le coste e l’immediato entroterra di entrambe le regioni, dove veri e propri vortici potrebbero formarsi improvvisamente toccando terra e seminando distruzione lungo il loro cammino.

Le province di Calabria e Sicilia a maggior rischio alluvioni in serata

Mentre l’intero Meridione si prepara ad affrontare l’ondata di maltempo estremo, ci sono specifiche aree territoriali che destano la massima allerta tra i previsori del tempo. Sono sei in particolare le province tra Calabria e Sicilia ad essere state inserite nella zona ad altissimo rischio per alluvioni e nubifragi severi, dove si attende il maggiore accumulo pluviometrico. In Calabria, le zone più critiche saranno senza dubbio quelle a stretto contatto con le dinamiche dello Stretto, oltre al versante ionico centrale e meridionale tra le province di Vibo e Catanzaro. In queste aree l’orografia del territorio, unita allo “stau” provocato dall’impetuoso vento di grecale contro le montagne, esalterà le precipitazioni bloccando le nubi temporalesche sulle medesime zone per diverse ore consecutive. In Sicilia, l’attenzione massima è rivolta all’intera provincia di Messina, che ha già conosciuto temporali violentissimi in passato, fortemente esposta alle correnti in discesa, oltre a porzioni strategiche del settore ionico. La zona dello Stretto, nota per le sue complesse dinamiche aerodinamiche e per il naturale incanalamento delle correnti, potrebbe diventare il palcoscenico di convergenze perfette, dove i mega temporali auto-rigeneranti troveranno il loro habitat ideale per stazionare scaricando fiumi d’acqua. Ma attenzione anche tra Catania e Siracusa. Si raccomanda la massima attenzione per le frane e gli smottamenti lungo i versanti montuosi, ora improvvisamente colpiti da precipitazioni straordinarie.

Un inverno anticipato e le raccomandazioni per affrontare il maltempo estremo

Questo drastico cambiamento meteorologico segnerà un punto di non ritorno, sancendo un inverno anticipato che obbligherà i cittadini a prepararsi per temperature eccezionalmente fredde per il periodo. Il crollo termico sarà clamoroso e repentino, tanto che sulle vette più alte dell’Aspromonte, oltre che ovviamente dell’Etna, si potrebbe persino iniziare a registrare la prima neve della stagione, un evento assolutamente notevole e anomalo considerando che siamo ancora a settembre. In previsione di questo scenario ad altissimo rischio, è fondamentale seguire alla lettera alcune norme comportamentali essenziali. Prima di tutto, in pendenza di allerta meteo, è tassativo evitare di mettersi in viaggio se non per motivi di assoluta urgenza, specialmente nelle ore in cui la visibilità sarà azzerata dai temporali violenti e l’asfalto reso pericolosamente instabile o allagato. Bisogna tenersi a debita distanza dagli argini dei fiumi, dai torrenti fiumare tipici del Sud che potrebbero gonfiarsi nel giro di pochissimi minuti, e dai sottopassi stradali. Per difendersi dall’irruzione del grecale e dai temuti venti a 100 km/h, è strettamente necessario assicurare tutti gli oggetti presenti su balconi e terrazzi, evitare le zone alberate o la vicinanza a cartelloni pubblicitari che potrebbero cedere sotto le raffiche di quello che si prospetta come un temibile e inesorabile ciclone polare. L’informazione continua attraverso le testate locali e il rigoroso rispetto delle indicazioni della Protezione Civile rappresentano l’unica vera arma di prevenzione in queste ore critiche.

Tutti i dettagli dal video con l’ultimo bollettino meteo completo dal Canale YouTube di MeteoWeb:

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