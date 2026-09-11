Allerta Meteo, ciclone in arrivo sul Tirreno: SOS maltempo nel weekend in Calabria e Sicilia, festa a rischio a Reggio. Prima neve sull’Etna, temperature in picchiata

La temuta irruzione d’aria polare marittima ha iniziato a martellare l’estremo Meridione d’Italia, aprendo una fase di spiccata ed insidiosa severità atmosferica. La cronaca delle ultime ore mostra un quadro di nowcasting meteo in rapida ed esasperata evoluzione, iniziato già durante la scorsa notte quando un battente sistema temporalesco ha colpito con veemenza il Messinese tirrenico, spingendosi lungo la Costa Viola ed arrampicandosi sui versanti dell’Aspromonte. Nelle ore pomeridiane la convezione termica si è ulteriormente rinvigorita al contatto con i mari roventi: forti temporali si sono sviluppati lungo la fascia della Jonica reggina e del Catanzarese in Calabria, mentre sul massiccio dell’Etna in Sicilia sono tuttora in corso violenti nubifragi che stanno provocando allagamenti e criticità nei territori comunali di Bronte e Randazzo. L’atmosfera si è fatta cupa ed il cielo si è letteralmente oscurato nell’area dello Stretto di Messina, testimoniando il sopraggiungere dei primi nuclei convettivi organizzati. Si tratta soltanto dell’avanguardia di un sistema ben più imponente, pronto ad esplodere nella sua massima potenza nelle prossime ventiquattrore.

Allarme rosso per sabato 12 settembre: Mesoscale Convective System nel Basso Tirreno

Gli ultimi aggiornamenti della modellistica ad alta risoluzione confermano un quadro di vera ed autentica emergenza per la giornata di sabato 12 settembre 2026. L’ingresso irruento del nocciolo d’aria fredda sul bacino tirrenico meridionale originerà un profondo ciclone a mesoscala, strutturando nelle acque del basso Tirreno un temibile Mesoscale Convective System (MCS), ovvero un imponente sistema temporalesco multicellulare ad altissimo potenziale distruttivo. Le mappe sinottiche evidenziano una configurazione da allarme rosso, con il sistema instabile che muoverà dai quadranti marittimi sin dalle primissime ore del mattino di sabato per poi raggiungere la sua fase più feroce e drammatica nel corso del pomeriggio, insistendo fino a tarda sera. Sussiste un alto rischio alluvioni lampo, smottamenti idrogeologici e straripamenti dei corsi d’acqua a prevalente regime torrentizio, con i terreni che non riusciranno a drenare la spaventosa mole d’acqua attesa.

Crollo termico clamoroso di 15°C e prima neve sull’Etna oltre i 2.500 metri

La caratteristica più eclatante di questa svolta stagionale risiede nell’incredibile contrasto termodinamico che accompagnerà il passaggio del fronte. In libera atmosfera si registrerà un crollo delle temperature di oltre 12°C in quota, che al suolo si tradurrà in un abbattimento termico clamoroso di oltre 15°C in meno rispetto ai valori di questi giorni. Le temperature massime lungo le coste di Calabria e Sicilia precipiteranno al di sotto dei +20/+22°C, mentre nelle aree interne e collinari la colonnina di mercurio scenderà attorno ai +12/+14°C, regalandoci un’atmosfera da pieno autunno. Questo drastico raffreddamento spingerà lo zero termico verso il basso, favorendo la comparsa della prima neve sull’Etna: nella giornata di sabato i primi fiocchi della stagione sbiancheranno la sommità del vulcano oltre i 2.500 metri di quota, offrendo uno scenario tipicamente invernale a metà settembre.

Le zone più colpite tra Calabria e Sicilia: violenti temporali, grandine e rischio tornado

L’impatto del Mesoscale Convective System si scaricherà con particolare violenza sulle province tirreniche ed interne delle due regioni. In Calabria le aree maggiormente esposte al rischio di fenomeni estremi saranno le province di Cosenza, Catanzaro, Vibo Valentia e Reggio Calabria, con celle temporalesche in grado di risalire la costa ed addentrarsi lungo la Catena Costiera, la Sila, le Serre e l’Aspromonte. In Sicilia il maltempo colpirà duramente la provincia di Messina, l’area metropolitana di Palermo e i settori settentrionali della provincia di Catania. Tra i comparti a più elevata criticità figurano le Isole Eolie e lo Stretto di Messina, dove la convergenza dei venti al suolo e l’elevata vorticità atmosferica creeranno le precondizioni ideali per supercelle stazionarie, grandine con chicchi di grandi dimensioni, violente raffiche di downburst superiori ai 100 km/h e la formazione di trombe marine pronte a tramutarsi in tornado al contatto con la linea di costa.

Allerta meteo a Reggio Calabria: a rischio la processione per l’attesissima Festa della Madonna della Consolazione

A rendere ancora più critico e sentito il quadro di emergenza per la giornata di sabato 12 settembre 2026, si aggiunge la diretta concomitanza con l’evento liturgico e popolare più importante ed atteso dell’anno per la città dello Stretto: la solenne Festa della Madonna della Consolazione a Reggio Calabria. Il potenziale transito del violento Mesoscale Convective System proprio lungo il bacino dello Stretto di Messina durante la giornata festiva pone un’insidia gravissima sullo svolgimento della secolare processione della Vara, che richiama storicamente decine di migliaia di fedeli stipati per le vie del centro storico cittadino. La minaccia di forti temporali, improvvise bombe d’acqua, raffiche di vento da downburst e grandinate proprio nelle ore clou del trasporto del quadro della Patrona in processione dall’Eremo al Duomo impone il massimo livello di allerta. Il concreto pericolo di nubifragi ed allagamenti nelle arterie viarie del centro proprio mentre la folla si riversa in strada per celebrare la Protettrice rappresenta uno degli elementi di più elevata apprensione per la pubblica sicurezza, trasformando questo sabato 12 settembre in un banco di prova delicatissimo sia sul fronte della vigilanza meteorologica che della gestione dell’incolumità pubblica.

La fisica dei mostri marini e i precedenti storici: da Modica a Soverato e Trapani

La violenza dei fenomeni attesi trova fondamento nella complessa fisica dell’atmosfera mediterranea. Il Mar Tirreno e il Mar Ionio presentano temperature della superficie marina eccezionalmente elevate dopo i mesi estivi. Quando la massa d’aria polare, fredda e secca, penetra su questo specchio d’acqua rovente, rilascia un’immensa quantità di energia potenziale convettiva disponibile (CAPE), alimentando correnti ascensionali violentissime. La storia climatologica dell’estremo Meridione dimostra quanto il mese di settembre sia incline a simili catastrofi: la memoria riporta alla tragica alluvione di Modica del 25-26 settembre 1902, con oltre cento vittime per la piena dei torrenti cittadini; all’immane disastro dell’alluvione di Soverato del 10 settembre 2000, quando il torrente Beltrame travolse il campeggio “Le Giare” provocando 13 morti; e alla recente alluvione di Trapani del 26 settembre 2022, con oltre 150mm di pioggia caduti in poche ore.

Autunno definitivo e scuole al fresco: smontata ogni psicosi sulle aule

A partire da domenica 13 settembre si assisterà a un parziale e graduale diradamento della nuvolosità con il ritorno di temporanei sprazzi di sereno, ma la ferita aperta nell’atmosfera sarà permanente. Il clima rimarrà rigido e fresco per tutta la settimana successiva, con temperature che si manterranno costantemente di 6-8°C al di sotto delle medie del periodo. Questa imponente svolta autunnale azzera ed archivia in modo definitivo le polemiche e le psicosi sollevate nei giorni scorsi circa ipotetici rinvii dell’anno scolastico per il caldo. Martedì 15 settembre gli studenti di Sicilia e Calabria — ed il 18 settembre a Reggio Calabria dopo la festa patronale — rientreranno regolarmente in aula in un contesto climatico fresco, piovoso e pienamente autunnale, dove servirà indossare abiti decisamente di stagione.

Tutti i dettagli dal video con il bollettino meteo completo di oggi dal Canale YouTube di MeteoWeb:

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