Allerta Meteo Calabria e Sicilia: oggi ultimi +37°C per il foehn provocato dallo scirocco, domani finisce l’estate. SOS maltempo estremo, alto rischio tornado e alluvioni

La giornata odierna di giovedì 10 settembre 2026 si sta caratterizzando per un temporaneo ma marcato riscaldamento sulle regioni dell’estremo Meridione. L’approssimarsi del profondo cavo d’onda atlantico verso il Mediterraneo centrale sta richiamando un’intensa ventilazione dai quadranti meridionali, con correnti di scirocco e favonio che generano tipici fenomeni di foehn lungo i versanti sottovento delle catene montuose. I rilevamenti termici in tempo reale registrano picchi di caldo decisamente elevati: spiccano i +37°C a Castrovillari, seguiti dai +36°C a Cefalù e Gioia Tauro, e dai +35°C a Cosenza. Valori elevati si misurano anche sulla costa settentrionale siciliana e nell’area dello Stretto, con +34°C a Palermo e Barcellona Pozzo di Gotto. Trattasi tuttavia di una fiammata prefrontale effimera, destinata ad essere spazzata via nel giro di poche ore dall’irruzione della massa d’aria polare in discesa dal Nord Europa.

Venerdì 11 settembre arriva il mega temporale: allerta alluvioni, grandine e tornado sul Basso Tirreno

L’assetto sinottico subirà un stravolgimento radicale a partire dalla giornata di domani, venerdì 11 settembre. Lo sfondamento del fronte freddo impatterà con violenza sulle acque del Mar Tirreno, la cui superficie conserva una rilevante quantità di energia termica accumulata durante l’estate. L’interazione tra l’aria fredda in quota e il vapore acqueo marino innescherà la formazione di un vero e proprio mega temporale a carattere autorigenerante. Scatta un’allerta meteo di livello rosso per l’area del basso tirreno, nel tratto compreso tra Lamezia Terme e Palermo, passando per la costa vibonese, la Piana di Gioia Tauro e il litorale messinese. In questo settore la convergenza dei venti favorirà lo sviluppo di imponenti supercelle capaci di scatenare piogge torrenziali, un alto rischio alluvioni lampo, violente grandinate con chicchi di grandi dimensioni e forti raffiche di vento. L’elevata vorticità nei bassi strati lungo le aree costiere aumenterà inoltre la probabilità di formazione di trombe marine e tornado al contatto con la terraferma.

Sabato crollo termico clamoroso e fine anticipata dell’estate: la tendenza per la prossima settimana

Nella giornata di sabato 12 settembre la massa d’aria polare sfonderà con decisione su tutti i settori di Calabria e Sicilia, provocando un crollo termico clamoroso con i termometri che precipiteranno verso il basso di oltre 10-12°C nel giro di ventiquattrore. Sarà il sigillo definitivo per una fine anticipata dell’estate rispetto agli standard climatici di queste latitudini, dove il caldo tende solitamente a prolungarsi fino a fine mese. Le temperature massime faticheranno a superare i +20/+22°C lungo le coste e crolleranno ben al di sotto dei +15°C nelle zone montuose, dove sull’Etna farà la sua comparsa la prima neve della stagione oltre i 2.500 metri d’altezza. Le simulazioni dei modelli matematici indicano che questo blocco fresco e perturbato non si esaurirà nel fine settimana, ma continuerà ad insistere per tutta la prossima settimana, mantenendo condizioni di persistente instabilità e temperature costantemente al di sotto delle medie del periodo.

Scuole al fresco dal 15 settembre (e il 18 a Reggio Calabria): smontata la psicosi del caldo

Questa imponente svolta autunnale smonta in maniera definitiva tutte le polemiche e le psicosi sollevate nei giorni scorsi circa ipotetici rinvii dell’avvio dell’anno scolastico a causa del presunto troppo caldo. La realtà dei fatti dimostra come le lezioni riprenderanno in un contesto climatico del tutto autunnale, fresco e piovoso. In Sicilia e in gran parte della Calabria le scuole riapriranno regolarmente martedì 15 settembre, con la sola eccezione della città di Reggio Calabria, dove la prima campanella suonerà venerdì 18 settembre per consentire lo svolgimento delle tradizionali festività legate alla festa patronale della Madonna della Consolazione. In entrambe le regioni gli studenti torneranno sui banchi indossando abiti autunnali, a dimostrazione di come gli allarmismi estivi si siano rivelati del tutto infondati di fronte alla naturale ed inesorabile evoluzione delle stagioni.

I precedenti storici di settembre in Calabria e Sicilia: dalla tragedia di Soverato al disastro di Modica e Trapani

La memoria climatologica dell’estremo Meridione annovera eventi alluvionali di eccezionale gravità verificatisi proprio nel mese di settembre, a dimostrazione di come la convergenza tra aria fresca polare e mari roventi sia un innesco storicamente devastante per Calabria e Sicilia. Il caso più drammatico e simbolico rimane l’alluvione di Soverato del 10 settembre 2000, quando una furiosa bomba d’acqua scaricata sulle Serre catanzaresi provocò l’improvvisa ed impetuosa piena del torrente Beltrame, spazzando via il campeggio “Le Giare” e provocando 13 vittime. Spostando lo sguardo in territorio siciliano, la storia ricorda la spaventosa alluvione di Modica del 25 e 26 settembre 1902, una delle più gravi catastrofi idrogeologiche della Sicilia sud-orientale, quando piogge ininterrotte per oltre ventiquattrore fecero straripare i torrenti Pozzo dei Pruni e Janni Mauro nel centro cittadino, causando oltre cento morti e la distruzione di interi quartieri. In tempi più recenti, la Sicilia ha vissuto il dramma dell’alluvione di Trapani del 26 settembre 2022, allorché un violento temporale stazionario scaricò oltre 150 millimetri di pioggia in pochissime ore, allagando completamente il centro storico, paralizzando la viabilità ed evidenziando l’estrema vulnerabilità dei bacini urbani costieri di fronte ai nubifragi settembrini. Questi tragici precedenti storici testimoniano come l’avvio dell’autunno alle latitudini meridionali non rappresenti affatto un passaggio indolore, bensì una fase potenziale di forte criticità per le piene fiumane, le colate di fango e i fenomeni convettivi estremi.

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