Allerta Meteo Calabria e Sicilia: giovedì 10 la svolta autunnale, SOS maltempo estremo per i mari caldissimi | DETTAGLI

L’avvio del mese di settembre sulle regioni dell’estremo Meridione si sta delineando sotto il segno della piena normalità climatologica. Tra la Calabria e la Sicilia le condizioni meteorologiche di questi primi giorni del mese mostrano un quadro termico del tutto equilibrato e privo di asperità: il caldo a settembre sul bacino del Mediterraneo centro-orientale c’è sempre stato e fa parte della storia meteo delle due regioni, senza costituire alcuna anomalia. I termometri si mantengono attorno a valori estivi assolutamente gradevoli e vivibili, ben lontani dai picchi torridi che hanno caratterizzato i mesi precedenti. Le giornate trascorrono soleggiate con una ventilazione piacevole, consentendo a residenti e turisti di godere appieno dei litorali marittimi in un contesto di stabilità moderata, senza l’incubo di avvezioni africane o picchi termici fuori quota.

Giovedì 10 settembre: la giornata della svolta verso il primo vero freddo autunnale

L’attuale fase di calma atmosferica ha tuttavia i giorni contati. Le ultime simulazioni dei modelli numerici confermano che la giornata di giovedì 10 settembre rappresenterà la vera e propria giornata della svolta per tutto il Mezzogiorno. L’affondo di una profonda e severa saccatura d’origine atlantica romperà lo scudo anticiclonico, penetrando con decisione sul bacino del Mediterraneo e proiettando direttamente la Sicilia e la Calabria nella prima vera fase autunnale della stagione. L’ingresso irruento delle correnti fredde polari provocherà un repentino crollo delle temperature, che precipiteranno verso il basso anche di oltre 10°C nel giro di ventiquattrore. L’abbattimento termico porterà i valori diurni ben al di sotto delle medie del periodo, facendo piombare l’estremo Sud in un contesto climatico dai tratti anticipatamente ottobrini.

Mari caldi ed energia esplosiva: altissimo rischio di alluvioni, supercelle, grandine e tornado

A destare profonda preoccupazione sotto il profilo idrogeologico non è soltanto la discesa delle temperature, ma la violenta reazione termodinamica che si genererà al contatto tra la massa d’aria fredda in arrivo e la superficie dei nostri mari. Il Mar Tirreno e il Mar Ionio si presentano attualmente con temperature della superficie marina particolarmente elevate dopo i lunghi mesi estivi, accumulando un potenziale energetico enorme. Quando l’aria fredda polare scorrerà sopra questi bacini caldi e saturi di vapore acqueo, si innescheranno moti ascensionali violentissimi. Per le giornate di giovedì 10, venerdì 11 e sabato 12 settembre sussiste un rischio elevatissimo di fenomeni meteo estremi: la formazione di imponenti supercelle temporalesche marittime potrà provocare piogge torrenziali, locali alluvioni lampo, violente grandinate con chicchi di grandi dimensioni ed estesi downburst. Lungo le coste tirreniche e joniche delle due regioni si verificheranno inoltre le condizioni ideali per l’innesco di spettacolari ed insidiose trombe marine e potenziale rischio tornado al contatto con la terraferma.

Monitoraggio continuo: nei prossimi giorni i dettagli sulle zone a maggior rischio

L’impatto di questa severa rottura stagionale richiedere la massima attenzione da parte della popolazione e degli operatori del territorio. Nei prossimi aggiornamenti meteo seguiremo passo dopo passo l’evoluzione della traiettoria del fronte freddo, fornendo un quadro sempre più dettagliato ed individuando con precisione le province della Sicilia e i massicci montuosi della Calabria maggiormente esposti al rischio di nubifragi e criticità idrogeologiche. L’autunno sta per fare il suo ingresso sul Mezzogiorno con tutta la sua carica di dinamismo e di energia continentale.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche di Sud Italia, Calabria e Sicilia: