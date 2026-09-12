Alessandro Di Battista rientrato in Italia: atterrato a Ciampino dopo il ricovero a Cuba | FOTO

È atterrato all’aeroporto di Ciampino l’aereo con a bordo Alessandro Di Battista, rientrato in Italia dopo il ricovero d’urgenza avvenuto nei giorni scorsi a Cuba. L’ex deputato del Movimento 5 Stelle è arrivato a Roma dopo un viaggio iniziato nella serata di ieri dall’isola caraibica e proseguito con uno scalo in Lussemburgo, prima dell’arrivo nella Capitale. Subito dopo l’atterraggio, Di Battista ha lasciato lo scalo romano a bordo di un’ambulanza diretta verso l’ospedale Gemelli di Roma, dove sarà ricoverato per proseguire le cure e gli accertamenti necessari.

Il ricovero a Cuba durante un reportage

Alessandro Di Battista si trovava a Cuba per realizzare un reportage quando è stato colpito da un improvviso problema di salute. Secondo quanto si apprende, il giornalista e attivista politico aveva accusato forti dolori alla testa, una condizione che ha reso necessario il ricovero in una struttura ospedaliera dell’Avana. Durante la permanenza a Cuba, Di Battista è stato sottoposto a un intervento chirurgico d’urgenza la scorsa settimana. Fino alla giornata di ieri era rimasto ricoverato in un ospedale della capitale cubana, prima di essere trasferito nuovamente in Italia. Il rientro è stato organizzato attraverso un trasferimento aereo dedicato, con l’obiettivo di consentire il ritorno nel Paese e l’affidamento alle strutture sanitarie italiane.

Il trasferimento dall’Avana a Roma con scalo in Lussemburgo

Il viaggio di ritorno verso l’Italia è iniziato nella serata di ieri. Il velivolo partito da Cuba ha effettuato un ultimo scalo in Lussemburgo prima di raggiungere lo scalo romano di Ciampino. Questa mattina l’eliambulanza che aveva riportato Di Battista in Italia è arrivata all’aeroporto romano, completando il trasferimento dall’estero dopo i giorni trascorsi in ospedale a Cuba. L’arrivo nella Capitale segna quindi la conclusione della fase più delicata del trasferimento e l’inizio del percorso di assistenza presso una struttura specialistica italiana.