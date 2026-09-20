Albero pericolante a Reggio Calabria, la segnalazione dei residenti: “grave pericolo e degrado, coinvolte circa 30 famiglie”

Un albero pericolante che da anni rappresenta un motivo di preoccupazione per i residenti della traversa 7 di via San Giuseppe, a Reggio Calabria. È questa la segnalazione arrivata alla redazione di StrettoWeb attraverso una lettera inviata dagli abitanti della zona, che chiedono un intervento urgente da parte dell’Amministrazione comunale per una situazione ritenuta ormai non più rinviabile. La pianta, secondo quanto raccontato dai cittadini, ha raggiunto dimensioni considerate particolarmente critiche: la sua altezza arriva ormai all’incirca al livello del quarto piano degli edifici circostanti, mentre la chioma si è sviluppata fino a sfiorare tre palazzi della zona. Anche le ramificazioni più basse, spiegano i residenti, sarebbero prossime a raggiungere il manto stradale, con possibili ripercussioni sulla visibilità e sulla sicurezza di automobilisti e pedoni.

Nella lettera inviata alla redazione, gli abitanti della zona descrivono una condizione che si protrae da anni e chiedono che la stampa possa contribuire a richiamare l’attenzione delle istituzioni. “Gentile Direttore, ​Le scrivo per sottoporre alla Sua attenzione e alla sensibilità della Sua redazione una situazione di grave pericolo e degrado che perdura ormai da anni, con la speranza che il Suo giornale possa farsi portavoce presso l’Amministrazione Comunale dell’urgenza di un intervento non più rinviabile. ​Ci riferiamo alle condizioni di un albero situato nella traversa 7 di via San Giuseppe, una pianta che ha raggiunto dimensioni eccezionali e altamente pericolose: con un’altezza che ormai tocca il quarto piano, la chioma è giunta quasi a ridosso di tre palazzi e le ramificazioni più basse stanno per toccare il manto stradale, limitando la visibilità e la sicurezza di automobilisti e pedoni”.

Coinvolte circa 30 famiglie: “Non è solo una questione di decoro urbano”

Secondo la segnalazione, il problema interessa direttamente circa 30 famiglie residenti, oltre alle numerose persone che quotidianamente attraversano la strada. I cittadini sottolineano inoltre come l’area verde nella quale si trova l’albero sia stata curata nel tempo soprattutto grazie all’impegno volontario degli stessi abitanti. “Questa condizione di totale abbandono coinvolge direttamente circa 30 famiglie residenti, oltre ai numerosi passanti che ogni giorno percorrono la via. L’area verde che ospita l’albero – se così si può definire – è stata per anni curata unicamente dalla buona volontà dei cittadini volenterosi, che hanno dovuto sostituirsi ai doveri di manutenzione spettanti alle istituzioni”.

Per i residenti, però, la questione non riguarda soltanto il decoro dell’area, ma soprattutto la sicurezza pubblica, considerando la possibilità che condizioni meteorologiche avverse possano aggravare ulteriormente la situazione. “Non si tratta di una semplice questione di decoro urbano, ma di una vera e propria priorità di sicurezza pubblica: eventi atmosferici avversi o forti raffiche di vento rischiano di provocare danni irreparabili ai palazzi e all’incolumità delle persone”.

La richiesta al Comune: potatura e messa in sicurezza

I residenti chiedono quindi un intervento rapido per eliminare una situazione che, a loro avviso, potrebbe rappresentare un rischio per persone e abitazioni. L’obiettivo indicato nella lettera è quello di arrivare a una potatura dell’albero e a una completa messa in sicurezza dell’area. “Confidiamo nel ruolo fondamentale che la stampa locale svolge nel dare voce ai problemi reali dei quartieri. L’augurio di tutti i residenti è che, attraverso il Suo interessamento, le istituzioni e la nuova amministrazione possano finalmente prendere a cuore questa vicenda e disporre in tempi brevi la potatura e la messa in sicurezza dell’albero”.

La segnalazione si inserisce nel più ampio tema della manutenzione degli spazi pubblici cittadini e della necessità di garantire condizioni di sicurezza nelle aree frequentate quotidianamente dai residenti. “RingraziandoLa per lo spazio e l’attenzione che vorrà dedicarci, Le porgiamo i nostri più cordiali saluti”.