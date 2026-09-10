Al via l’Europeo di Volley, la Domotek tiene d’occhio la new entry Klemen Sen

Con le vittorie di Bulgaria e Lettonia ai danni, rispettivamente, di Macedonia del Nord e Romania, si è ufficialmente aperto il Cev Enel EuroVolley 2026, che vedrà l’esordio questa sera dell’Italia (ore 21.05, diretta su Rai 2, Sky Sport e DAZN) contro la Svezia, nella splendida cornice – sold-out – di Piazza del Plebiscito, con 5.932 spettatori pronti a sostenere gli Azzurri. Dopo l’abbraccio anche degli sportivi reggini dello scorso 27 agosto 2026 al Palacalafiore, adesso si fa sul serio.

In casa Domotek,invece, si lavora a ranghi quasi completi.

Sono arrivati in città Oleksandr Boiko, nazionale Ucraino che è rimasto aggregato alla nazionale senior del suo team fino a qualche giorno fa e Riccardo Iervolino, volato altissimo nelle scorse finali nazionali di Beach Volley.

I Campionati Europei 2026 vedranno, inoltre, diversi atleti appartenenti a Club di Serie A, pronti a trascinare le rispettive Nazionali nell’avventura continentale. Sono ben 34 gli atleti stranieri, a cui si aggiungono i 12 azzurri, pronti a prendere parte ad EuroVolley.

Tra i 34 non formati c’è anche una punta di diamante dell’ultimo volley mercato degli amaranto della Domotek di Antonio Polimeni.

Tutti i tifosi Domotek avranno un occhio di riguardo per Klemen Sen.

Tanti appassionati amaranto hanno seguito, con passione le avventure in Volleyball Nations League (VNL) con la maglia della Slovenia di Fabio Soli, oggi, l’Europeo, racconterà ancor di più le gesta del nuovo ed importante ingaggio della Domotek Volley Reggio Calabria.