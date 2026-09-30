Al via la terza edizione del progetto Csi di “Ginnastica Dolce” dedicato alla terza età

A partire da Martedì 6 Ottobre 2026, alle ore 8.30, il PalacolorCsi, sul Lungomare di Pellaro, ospiterà il nuovo percorso dedicato alla promozione del benessere psico-fisico e dell’inclusione sociale attraverso il movimento e la socializzazione. Il progetto prevede un programma articolato di attività motorie, tra cui ginnastica dolce, psicomotricità funzionale, uscite, esperienze motorie all’aperto e passeggiate, pensate per favorire uno stile di vita attivo e contribuire al benessere quotidiano.

La partecipazione prevede un contributo volontario, con l’obiettivo di garantire a tutti la possibilità di prendere parte al percorso. A guidare le attività sarà il prof. Giuseppe Preiti, che accompagnerà i partecipanti in un’esperienza pensata per riscoprire il piacere di muoversi con leggerezza, senza stress e senza sforzi eccessivi.

La ginnastica dolce può rappresentare un’opportunità per migliorare la mobilità, mantenere e rafforzare la muscolatura attraverso movimenti graduali, favorire l’equilibrio e contrastare la sedentarietà. Ma il percorso non sarà soltanto attività fisica: sarà anche un’occasione per incontrarsi, condividere esperienze e dedicare tempo al proprio benessere.

“Ogni movimento è un atto d’amore verso se stessi: la fatica diventa energia e la tensione si trasforma in serenità.”

Un appuntamento pensato per chi desidera sentirsi meglio, muoversi con maggiore libertà e vivere con più energia e positività ogni giornata, a qualsiasi età.

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