Al via la terza edizione del progetto Csi di “Ginnastica Dolce” dedicato alla terza età

Al via, al PalacolorCsi di Pellaro, la terza edizione del progetto “Ginnastica Dolce”, promosso dal CSI Reggio Calabria e rivolto a tutti i cittadini over 50 del territorio

  • Ginnastica Dolce CSI
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A partire da Martedì 6 Ottobre 2026, alle ore 8.30, il PalacolorCsi, sul Lungomare di Pellaro, ospiterà il nuovo percorso dedicato alla promozione del benessere psico-fisico e dell’inclusione sociale attraverso il movimento e la socializzazione. Il progetto prevede un programma articolato di attività motorie, tra cui ginnastica dolce, psicomotricità funzionale, uscite, esperienze motorie all’aperto e passeggiate, pensate per favorire uno stile di vita attivo e contribuire al benessere quotidiano.

La partecipazione prevede un contributo volontario, con l’obiettivo di garantire a tutti la possibilità di prendere parte al percorso. A guidare le attività sarà il prof. Giuseppe Preiti, che accompagnerà i partecipanti in un’esperienza pensata per riscoprire il piacere di muoversi con leggerezza, senza stress e senza sforzi eccessivi.

La ginnastica dolce può rappresentare un’opportunità per migliorare la mobilità, mantenere e rafforzare la muscolatura attraverso movimenti graduali, favorire l’equilibrio e contrastare la sedentarietà. Ma il percorso non sarà soltanto attività fisica: sarà anche un’occasione per incontrarsi, condividere esperienze e dedicare tempo al proprio benessere.

“Ogni movimento è un atto d’amore verso se stessi: la fatica diventa energia e la tensione si trasforma in serenità.”

Un appuntamento pensato per chi desidera sentirsi meglio, muoversi con maggiore libertà e vivere con più energia e positività ogni giornata, a qualsiasi età.

INFO:

  • Durata: dal 6 Ottobre 2026 a Giugno 2027
  • Giorni: martedì, giovedì e sabato
  • Orario: dalle 8.30 alle 9.30
  • Luogo: PalacolorCsi, Lungomare di Pellaro (RC)
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