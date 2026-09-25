Al via la stagione teatrale invernale di A Regola d’Arte: “Ragazzi all’Opera” celebra dieci anni

Riparte anche quest’anno la stagione di teatro ragazzi della Compagnia Teatrale Stabile A Regola d’Arte, diretta da Tiziana De Matteo. Un progetto dedicato alle scuole che affida all’arte e al linguaggio teatrale il compito di affrontare temi importanti, sensibilizzare le nuove generazioni e accompagnarle in esperienze capaci di emozionare, divertire e far riflettere.

La rassegna “Ragazzi all’Opera” celebra quest’anno il suo decimo anniversario. Nata a Lamezia Terme dalla Scuola di Canto e Arti Sceniche A Regola d’Arte, divenuta negli anni una vera e propria compagnia teatrale stabile, ha progressivamente ampliato i propri confini trasformandosi in una rassegna itinerante. Da Lamezia Terme ha raggiunto Catanzaro, Cosenza, Reggio Calabria, Locri e numerosi altri centri, portando i propri spettacoli tanto nei grandi teatri, come il Teatro Cilea, quanto nelle realtà più raccolte e preziose del territorio, tra cui il Palazzo della Cultura di Locri, che da anni accoglie le produzioni della compagnia.

Grazie al successo ottenuto nella passata stagione, quest’anno la rassegna varcherà anche i confini regionali, proseguendo un percorso di crescita che ha coinvolto, nel corso di dieci anni, migliaia di studenti.

Per gli istituti superiori sarà proposto “72 ore – Finché morte non ci separi”, spettacolo intenso e commovente, scritto e diretto da Tiziana De Matteo, dedicato al drammatico e attuale tema della violenza sulle donne. Attraverso storie, immagini e parole, la rappresentazione offrirà ai ragazzi un’occasione di consapevolezza e confronto sui segnali, spesso sottovalutati, della violenza e del controllo.

Ai più piccoli, dalla scuola dell’infanzia alla primaria, è invece destinato “Cuore d’inchiostro – In viaggio tra le fiabe”, uno spettacolo colorato, divertente e ricco di musica. I personaggi delle fiabe si ritroveranno improvvisamente fuori dalle proprie storie, mentre le pagine dei loro libri diventeranno completamente bianche, dando inizio a un viaggio magico e avventuroso alla ricerca delle fiabe perdute.

Gli spettacoli sono scritti e diretti da Tiziana De Matteo, con le coreografie di Annalisa Brizzi e Claudia Lavinia Barberino e il supporto grafico di Aida Ventura.

Proseguirà inoltre il percorso di “Francesca Morvillo – La strada interrotta”, spettacolo che nella passata stagione ha ottenuto prestigiosi patrocini istituzionali e importanti riconoscimenti e che quest’anno sarà portato anche fuori regione.

Nel corso della sua storia, “Ragazzi all’Opera” ha alternato grandi classici e spettacoli dedicati a temi civili e sociali, affrontando argomenti come la legalità, la violenza sulle donne, i diritti, la memoria e il rispetto. La missione resta quella di avvicinare i giovani al teatro attraverso rappresentazioni interpretate prevalentemente da loro coetanei, capaci di esibirsi con professionalità e di comunicare messaggi profondi con un linguaggio diretto e autentico: un teatro fatto dai ragazzi per i ragazzi, nel quale l’emozione diventa conoscenza e l’arte uno straordinario strumento di crescita.