Al via la nuova offerta formativa del Planetarium Pythagoras: tutte le attività previste per le scuole

La Città Metropolitana di Reggio Calabria e la Società Astronomica Italiana (SAIt), Ente qualificato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) per la formazione del personale docente, presentano la nuova programmazione delle attività didattiche, dei laboratori esperienziali e dei percorsi formativi del Planetarium Pythagoras per il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF).

L’offerta formativa si rivolge agli Istituti Scolastici di ogni ordine e grado e rappresenta un valido supporto metodologico per la fase di preparazione e transizione verso le Nuove Indicazioni Nazionali. Attraverso un approccio scientifico e multidisciplinare, le proposte mirano ad approfondire lo studio dei fattori che influenzano l’apprendimento delle discipline STEM, unendo il rigore della ricerca al coinvolgimento attivo degli studenti.

Percorsi suddivisi per ordine di scuola:

Scuola dell’Infanzia e Primaria: Approccio ludico e stimolante dedicato ai movimenti celesti, alle stagioni, al gioco delle ombre e a laboratori pratici.

Approccio ludico e stimolante dedicato ai movimenti celesti, alle stagioni, al gioco delle ombre e a laboratori pratici. Scuola Secondaria di I Grado e Primo Biennio della Secondaria di II Grado: Percorsi di integrazione tra l’Astronomia e le Scienze della Terra . La modellizzazione dei fenomeni celesti e l’uso di software astronomici dedicati (come Stellarium) permettono di comprendere la Terra non come un sistema isolato, ma nel suo fondamentale posto all’interno dell’Universo.

Percorsi di integrazione tra l’Astronomia e le Scienze della Terra La modellizzazione dei fenomeni celesti e l’uso di software astronomici dedicati (come Stellarium) permettono di comprendere la Terra non come un sistema isolato, ma nel suo fondamentale posto all’interno dell’Universo. Secondo Biennio e V Anno della Scuola Secondaria di II Grado: Laboratori ad alto contenuto scientifico su fotometria e spettroscopia stellare, rilevazione di pianeti extrasolari con il metodo dei transiti e astrometria degli asteroidi.

Laboratori ad alto contenuto scientifico su fotometria e spettroscopia stellare, rilevazione di pianeti extrasolari con il metodo dei transiti e astrometria degli asteroidi. L’astronomia incontra inoltre l’umanesimo con i percorsi interdisciplinari che integrano la scienza con la letteratura, la storia, l’arte e la musica (tra cui “Il Cielo di Dante”, “La navigazione astronomica nel Mediterraneo antico”, “Le molte storie del Mediterraneo: sulla rotta di Ulisse”, “L’astronomia nella Bibbia”, “I Greci di Calabria e l’Astronomia del viver quotidiano”, “Dal Mythos al Logos”).

Arricchiscono l’offerta:

Competizioni e Concorsi Nazionali: I Campionati Italiani di Astronomia (con stage preparatori), il concorso “In memoria di Olga: la vita oltre”, il progetto sull’inquinamento luminoso “Accendiamo le stelle” e il “Premio Internazionale Cosmos Studenti”.

I Campionati Italiani di Astronomia (con stage preparatori), il concorso “In memoria di Olga: la vita oltre”, il progetto sull’inquinamento luminoso “Accendiamo le stelle” e il “Premio Internazionale Cosmos Studenti”. Percorsi PCTO: Moduli di Astrobiologia, gestione da remoto di telescopi professionali e progetti integrati.

Moduli di Astrobiologia, gestione da remoto di telescopi professionali e progetti integrati. Formazione Docenti: Corsi accreditati sulla piattaforma SOFIA dedicati a luce, materia, Coding e Intelligenza Artificiale

Le proposte didattiche possono svilupparsi in singoli incontri o in Unità di Apprendimento (UdA) più articolate, da svolgere sia presso il Planetario sia direttamente nelle sedi scolastiche, anche attraverso la stipula di appositi protocolli d’intesa con le istituzioni scolastiche interessate.

Le attività laboratoriali e le visite richiedono la prenotazione con congruo anticipo. La struttura resta a disposizione per personalizzare i percorsi formativi sulle esigenze dei singoli Istituti.

Il programma completo è visionabile sul sito del planetario: www.planetariumpythagoras.com.