Al via il nuovo anno scolastico all’Istituto Comprensivo “Cassiodoro – Don Bosco” di Pellaro: una scuola aperta al futuro tra innovazione e inclusione

Con l’avvio dell’anno scolastico 2026/2027, l’Istituto Comprensivo “Cassiodoro – Don Bosco” di Pellaro apre le porte ad alunni, famiglie, docenti e personale scolastico, rinnovando il proprio impegno per una scuola inclusiva, innovativa e fortemente radicata nel territorio. Nel suo messaggio rivolto alla comunità scolastica, il Dirigente Scolastico, Ing. Giuseppe Martino, ha sottolineato come l’inizio di un nuovo anno rappresenti non soltanto la ripresa delle attività didattiche, ma soprattutto un momento nel quale rinnovare obiettivi e responsabilità, consolidando quella corresponsabilità educativa che costituisce il fondamento della comunità scolastica.

Un pensiero particolare è rivolto a coloro che per la prima volta entrano a far parte dell’Istituto, dai bambini della scuola dell’infanzia, agli alunni e studenti che iniziano un nuovo ordine di scuola, insieme alle loro famiglie. Al centro dell’azione educativa dell’Istituto rimane la formazione integrale della persona. La scuola, nella visione delineata dal Dirigente, non è soltanto il luogo della trasmissione dei saperi, ma uno spazio nel quale sviluppare competenze, costruire relazioni, maturare autonomia di pensiero, creatività e spirito critico, accompagnando ciascun alunno alla scoperta delle proprie potenzialità.

Tra le priorità del nuovo anno scolastico assume particolare rilievo il rapporto tra tradizione e innovazione. Le nuove tecnologie e le metodologie didattiche innovative vengono considerate strumenti al servizio della qualità dell’insegnamento e dell’apprendimento, capaci di rendere l’esperienza formativa sempre più accessibile, significativa e vicina ai bisogni degli studenti, senza mai sostituire il valore della relazione educativa e della professionalità docente.

Particolare attenzione sarà inoltre riservata alla continuità e all’orientamento, intesi come elementi strategici per accompagnare gli studenti nelle diverse fasi della crescita, sostenerli nella conoscenza di sé e aiutarli a maturare scelte sempre più consapevoli. Centrale resta il tema dell’inclusione. L’obiettivo è quello di costruire una scuola capace di riconoscere le caratteristiche, i bisogni e le potenzialità di ciascuno, valorizzando le differenze come risorsa per l’intera comunità e offrendo a ogni studente le condizioni per esprimere al meglio le proprie capacità.

Agli alunni il Dirigente Martino rivolge l’invito a vivere la scuola con curiosità e partecipazione, senza temere l’errore e imparando a porre domande, confrontare le informazioni e sviluppare un pensiero autonomo e responsabile. Un percorso che deve condurre non soltanto alla formazione di studenti competenti, ma anche di cittadini consapevoli e capaci di contribuire alla crescita della società. Determinante sarà, inoltre, il rapporto con le famiglie. Scuola e famiglia sono chiamate a operare insieme, nel rispetto dei rispettivi ruoli, costruendo un’alleanza educativa fondata sul dialogo, sull’ascolto e sulla fiducia reciproca.

Il Dirigente ha, inoltre, espresso gratitudine anche ai docenti e al personale amministrativo e ausiliario, sottolineando come la qualità della scuola sia il risultato di un lavoro corale nel quale ogni professionalità offre un contributo indispensabile. Lo sguardo dell’Istituto è rivolto, infine, anche al territorio. La collaborazione con enti locali, istituzioni, associazioni e realtà del terzo settore rappresenta una condizione essenziale per creare nuove opportunità educative e affrontare insieme le criticità che possono incidere sulla qualità del servizio scolastico.

L’obiettivo indicato per il nuovo anno è quello di rafforzare ulteriormente il ruolo dell’Istituto Comprensivo “Cassiodoro – Don Bosco” come punto di riferimento per il territorio: una scuola capace di coniugare disciplina e accoglienza, tradizione e innovazione, inclusione ed eccellenza, preparando le nuove generazioni ad affrontare il futuro senza perdere il riferimento ai valori della responsabilità, della libertà e della partecipazione.

“Affrontiamo questo nuovo anno con fiducia, responsabilità e spirito di collaborazione“, è l’auspicio conclusivo del Dirigente Scolastico nella convinzione che l’impegno condiviso di studenti, famiglie, personale della scuola, istituzioni e territorio possa rendere l’anno scolastico appena iniziato un autentico percorso di crescita per l’intera comunità.