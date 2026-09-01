Agrigento e Catania unite dalla cultura: il Comune di Maletto omaggia l’attore e poeta Giuseppe Iatì

Domenica 30 agosto 2026, il Comune di Maletto ha conferito un attestato di merito all’attore e poeta agrigentino Giuseppe Iatì, presidente del “Circolo Culturale Giovanni Meli Montallegro APS”, a seguito dello spettacolo “COLAPESCE”, rappresentazione curata dal maestro José Adornetto, con il Gruppo danza Elementos, la partecipazione della maestra Marietta Mora, la voce narrante dell’attrice Rossella Caramma, la regia di Marcello Trovato con l’assistenza di Marcella Costa. Un momento è stato dedicato alla lettura del libro della scrittrice malettese Maria Caserta, “Tino Barresi. Un uomo che dell’arte ha fatto la sua essenza di vita”, opera vincitrice del “Premio Culturale Girasole” – I Edizione.

A chiusura della serata si è svolta la premiazione dell’ospite d’onore da parte del Sindaco, Arch. Giuseppe Capizzi, e dell’Assessore all’Istruzione, Prof. Carmelo Melardi, con la lettura delle parole riportate sull’attestato: “per l’entusiasmo, la serietà e la determinazione che dimostra nel creare, attraverso la Cultura, una RETE regionale in cui l’UNIONE fa la FORZA per condividere le Eccellenze, in un dialogo prestigioso fra tutte le province della Sicilia”.

L’attore ha voluto sottolineare la calda accoglienza della comunità e delle autorità locali: “ringrazio di cuore il sindaco Giuseppe Capizzi, l’assessore all’Istruzione Carmelo Melardi e l’intera amministrazione comunale. Sentire le istituzioni così vicine ai giovani e ai progetti culturali è un segnale di fiducia e di crescita per la nostra isola”. Iatì ha rimarcato il valore dell’unione e della collaborazione attraverso l’estensione del Circolo “Giovanni Meli” nel Catanese, creando un ponte solido tra le province di Agrigento e Catania per dare vita a una sinergia culturale di ampio respiro.