Agrigento, corso ABA per la crescita e l’autonomia di persone con autismo: info e iscrizioni

“Comprendere un comportamento significa imparare a osservarlo, analizzarlo e intervenire con strumenti e strategie adeguate“. Acquisire gli strumenti specifici per favorire insieme la crescita e l’autonomia delle persone con autismo. E’ l’obiettivo del Corso ABA ad Agrigento le cui iscrizioni sono già aperte. Ad ottobre, infatti, presso la sede di CAPP in Azione Sociale, ad Agrigento, si terrà il Corso di formazione teorico-pratico in ABA – Applied Behavior Analysis (Analisi del Comportamento Applicata).

Si tratta di 40 ore di formazione in presenza. Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 20 settembre 2026. Il corso sarà attivato con un minimo di 17 partecipanti, fino a un massimo di 25 iscritti.

Il percorso è rivolto a: logopedisti, fisioterapisti, terapisti della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva, educatori professionali, tecnici della riabilitazione psichiatrica, psicologi, medici (specializzati in: neurologia, neuropsichiatria infantile, pediatria, psichiatria), pediatri di libera scelta, operatori dei servizi sanitari di base, pedagogisti, assistenti sociali, docenti, ASACOM, familiari e caregiver.

Il corso è accreditato per il rilascio di 50 crediti ECM (Educazione Continua in Medicina) per le professioni sanitarie. Per gli assistenti sociali è stato richiesto l’accreditamento presso l’ordine professionale. Durante il percorso verranno approfonditi i seguenti argomenti:

le basi teoriche e i principali strumenti dell’approccio ABA;

le tecniche per la prevenzione e la gestione dei comportamenti problematici;

l’osservazione, l’analisi e l’intervento sui comportamenti;

le strategie per favorire la collaborazione tra famiglia, scuola e professionisti coinvolti nel percorso del bambino.

Per ulteriori informazioni si potrà cliccare sul QR Code della locandina oppure collegarsi al link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf23Wnp9it-gtxztPFp5vKx-RA9DRcofWy5iocEqkmyk8wFNQ/viewform

E’ possibile, inoltre, contattare la segreteria per coloro che, essendo fuori sede, necessitano di strutture ricettive e di ristorazione. Telefono: 0922 556 141; formazione@cappinazionesociale.it.