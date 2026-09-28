Agricoltori in rivolta contro il caro gasolio, bloccata la Palermo-Agrigento

La protesta degli agricoltori siciliani contro il caro-carburante arriva sulla strada statale Palermo-Agrigento. Un gruppo di produttori aderenti all’associazione Agrisat è sceso in strada per manifestare contro l’aumento dei costi energetici che sta pesando sulle aziende agricole, organizzando un sit-in nei pressi dello svincolo di Bolognetta e arrivando successivamente al blocco del traffico. Il presidio lungo uno degli assi viari più importanti dell’entroterra siciliano ha provocato ripercussioni sulla circolazione, con gli agricoltori che hanno scelto di portare la protesta direttamente sulle strade per richiamare l’attenzione delle istituzioni sulle problematiche del settore.

Bolognetta al centro della mobilitazione: disagi sulla viabilità

Il punto scelto dagli agricoltori non è casuale: lo svincolo di Bolognetta rappresenta un nodo strategico della viabilità tra il capoluogo siciliano e l’area agrigentina, lungo il collegamento conosciuto come scorrimento veloce Palermo-Agrigento. Dopo il concentramento iniziale, i manifestanti hanno deciso di interrompere la circolazione, creando disagi agli automobilisti e richiamando l’attenzione sul problema che ha portato alla protesta. La presenza dei mezzi agricoli sulla carreggiata ha trasformato la protesta in un’azione simbolica: i trattori, strumenti quotidiani del lavoro nei campi, sono diventati il simbolo della richiesta di ascolto da parte di un comparto che denuncia difficoltà sempre maggiori.