Agraria, il futuro nasce a Reggio Calabria: dall’intelligenza artificiale al cibo sostenibile, i nuovi percorsi dell’Università Mediterranea

Diciamoci la verità: quando si sente parlare di “Agraria”, spesso il pensiero corre ancora a un’immagine legata esclusivamente alla tradizione e al lavoro nei campi. Un’associazione che, però, non rispecchia più la realtà di un settore profondamente trasformato dalla tecnologia, dalla ricerca scientifica e dalle nuove esigenze ambientali. Oggi studiare Scienze Agrarie, Forestali, Ambientali o Scienze Alimentari e Gastronomiche significa prepararsi a gestire alcune delle sfide più importanti del nostro tempo: cambiamenti climatici, sicurezza alimentare, agricoltura di precisione, sostenibilità delle produzioni e applicazione dell’intelligenza artificiale alla filiera del cibo.

“Raramente un settore così centrale per il futuro del pianeta viene percepito in modo così distante dalla realtà”, spiega il direttore del Dipartimento di Agraria Marco Poiana, evidenziando il divario ancora esistente tra la percezione comune e il ruolo strategico che questo ambito ricopre. Un settore che, secondo i dati AlmaLaurea 2026, garantisce anche importanti opportunità professionali: oltre 8 laureati magistrali su 10 dell’area agrario-forestale e veterinaria risultano occupati già a un anno dal conseguimento del titolo.

Il Dipartimento di Agraria della Mediterranea, punto di riferimento nell’area dello Stretto

In questo scenario si inserisce il percorso del Dipartimento di Agraria dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, una realtà che dal 1982 accompagna gli studenti verso una formazione completa e multidisciplinare. Si tratta dell’unico dipartimento in Calabria e nell’area dello Stretto capace di offrire un percorso che parte dalle lauree triennali e arriva alle magistrali biennali, ai dottorati di ricerca e alle borse post-doc.

Un’offerta formativa che supera l’idea tradizionale di agricoltura e guarda alle professioni del futuro, unendo conoscenze scientifiche, strumenti digitali e competenze gestionali. L’obiettivo è formare figure professionali capaci di muoversi tra ricerca e impresa, tra tutela dell’ambiente e sviluppo economico, rispondendo alle esigenze di un mercato del lavoro sempre più orientato verso sostenibilità e innovazione.

Scienze e Tecnologie Agrarie: formare i professionisti della nuova agricoltura

Il Corso di Laurea Triennale in Scienze e Tecnologie Agrarie (STA) rappresenta uno dei percorsi storici del Dipartimento di Agraria e dal 1982 costituisce un riferimento per chi vuole lavorare nel mondo della produzione agricola sostenibile. Il corso integra lezioni teoriche, attività di laboratorio e tirocini pratici, offrendo agli studenti una preparazione multidisciplinare orientata alla gestione delle aziende agricole, alla pianificazione dei sistemi produttivi e alla tutela dell’ambiente.

Il percorso forma diverse figure professionali strategiche per l’economia verde del futuro: dal Tecnico Agronomo, impegnato nella gestione delle aziende e nella valutazione dei beni agricoli, allo Zootecnico, punto di riferimento per gli allevamenti moderni e le filiere animali, fino al Tecnico di Laboratorio Biochimico, chiamato a garantire qualità, sicurezza agroambientale e innovazione nei processi di trasformazione.

Scienze e Tecnologie Alimentari e Gastronomiche: il futuro del cibo tra qualità e sostenibilità

Il Corso di Laurea in Scienze e Tecnologie Alimentari e Gastronomiche (STAG) affronta una delle sfide più importanti della società contemporanea: produrre e valorizzare alimenti sicuri, sostenibili e innovativi. Il settore alimentare non è più soltanto tradizione e cultura, ma un sistema complesso che richiede competenze scientifiche, capacità di controllo della qualità e conoscenza delle nuove tecnologie.

Il percorso formativo accompagna gli studenti lungo tutta la filiera, dalla produzione agricola e marina fino alla trasformazione, conservazione, preparazione e somministrazione degli alimenti. Particolare attenzione viene dedicata alla gestione sostenibile dei processi produttivi, alla riduzione dello spreco alimentare e alla valorizzazione delle produzioni del territorio. Tra gli sbocchi professionali figurano il Tecnico dei Prodotti Alimentari, il Tecnico di Laboratorio Biochimico e il Tecnico della Gastronomia e della Ristorazione.

Scienze Forestali e Ambientali, la risposta alle emergenze climatiche

Il Corso di Laurea Triennale in Scienze Forestali e Ambientali nasce per rispondere alle nuove esigenze legate alla gestione del territorio e alla tutela degli ecosistemi. Il cambiamento climatico, la prevenzione degli incendi boschivi, la valorizzazione delle aree rurali e il miglioramento della qualità degli ambienti urbani rappresentano oggi sfide centrali per istituzioni e imprese.

Il percorso prepara figure professionali che spaziano dal tecnico forestale all’esperto del controllo ambientale, fino agli specialisti nella tutela del territorio. Una formazione che consente inoltre ai laureati di iscriversi immediatamente all’albo professionale dei dottori Agronomi e Forestali. Sul tema della prevenzione degli incendi, il direttore Poiana sottolinea il ruolo sempre più richiesto di questi professionisti.

“Ovviamente, in tutto questo ruolo di particolare rilievo riguarda la lotta alle emergenze. Il dottore forestale – spiega ancora il direttore Poiana– rappresenta la massima figura in grado di prevenire gli incendi boschivi con interventi mirati e la forte richiesta di collaborazione che arriva all’università da parte di privati ed enti pubblici- come parchi nazionali e città metropolitane – non fa che testimoniare quanta attenzione rivestano queste materie”.

La nuova frontiera: Biotecnologie per la Sostenibilità

Tra le novità dell’offerta formativa dell’Università Mediterranea c’è anche la Laurea Triennale in Biotecnologie per la Sostenibilità, un percorso che unisce biologia cellulare e tecnologie digitali avanzate per formare professionisti pronti a operare nel mercato del lavoro green. Un corso che guarda alla crescente richiesta di competenze scientifiche applicate alla sostenibilità ambientale e ai nuovi modelli produttivi.

Il Dipartimento di Agraria partecipa anche al progetto PA 110 e lode, rivolto ai dipendenti della Pubblica Amministrazione che vogliono investire nella propria crescita professionale attraverso percorsi universitari agevolati. In particolare, Scienze Forestali e Ambientali e Scienze e Tecnologie Alimentari e Gastronomiche sono inseriti nel programma che consente di conciliare attività lavorativa e studio grazie a strumenti didattici pensati per chi già lavora.

Un’opportunità per acquisire nuove competenze, aggiornare la propria preparazione e valorizzare il proprio percorso professionale attraverso una formazione universitaria moderna e strettamente collegata alle esigenze del territorio e del mercato.

La crescita delle professioni legate alla sostenibilità è confermata anche dai dati del Sistema Informativo Excelsior di Unioncamere. Nel 2025 l’attitudine al risparmio energetico è richiesta per il 79,8% delle entrate programmate, mentre le competenze specifiche nella gestione di prodotti e tecnologie green riguardano il 58,8% dei profili ricercati.

Anche le rilevazioni AlmaLaurea confermano le prospettive occupazionali del settore: tra i laureati magistrali dell’area agrario-forestale e veterinaria il tasso di occupazione raggiunge l’82,6% a un anno dal titolo e il 90,3% a cinque anni. Numeri che raccontano un ambito in trasformazione, dove la preparazione scientifica e tecnologica diventa un elemento decisivo.

A Reggio Calabria una formazione tra ricerca, ambiente e impresa

Il Dipartimento di Agraria dell’Università Mediterranea si trova nel cuore della città e offre laboratori moderni ed efficienti, creando un collegamento diretto tra formazione, ricerca e mondo produttivo. La vera differenza, oggi, è rappresentata dalla capacità di unire conoscenze scientifiche, strumenti digitali, sostenibilità e gestione delle filiere.

Prima di scegliere il proprio percorso universitario, spiegano dal Dipartimento, è importante superare vecchi stereotipi e guardare alla realtà attuale. Agraria oggi significa cibo, ambiente, tecnologia, dati e futuro: un settore strategico per affrontare le trasformazioni del pianeta e costruire nuove opportunità professionali.