“AgorHub in Movimento”: il 5 e 6 settembre Roghudi celebra lo sport, il benessere, la cultura e la comunità

Sabato 5 e domenica 6 settembre Roghudi ospiterà “AgorHub in Movimento – Un territorio che si incontra. Una comunità che si muove”, la Festa dello Sport, del Benessere, della Cultura e della Comunità realizzata nell’ambito del progetto AgorHub. AgorHub promosso in rete da Cooperativa sociale Il Faro, l’associazione Urbana ETS, TenRock Teatro Circo e La Fabbrica del Faro è un progetto di inclusione e animazione territoriale che, attraverso attività educative, artistiche, culturali e sportive, promuove la partecipazione attiva di bambini, ragazzi, famiglie e cittadini. Nel corso del progetto sono stati realizzati laboratori di teatro, circo sociale, clownerie fotografia, creatività e movimento, coinvolgendo scuole, associazioni e comunità locali. L’obiettivo è rafforzare la rete educativa del territorio, contrastare l’isolamento sociale e offrire nuove occasioni di incontro, espressione e crescita condivisa.

“AgorHub in Movimento” rappresenta il momento conclusivo, uno dei momenti pubblici più significativi di questo percorso: un’occasione per restituire alla comunità il lavoro svolto, valorizzare le competenze

e le relazioni sviluppate e trasformare gli spazi del territorio in luoghi aperti, accessibili e partecipati.

La manifestazione si svolgerà tra il borgo di Roghudi Vecchio e gli spazi del centro cittadino di Roghudi, coinvolgendo associazioni, realtà sportive, artisti, artigiani e operatori locali. La giornata di sabato 5 settembre inizierà a Roghudi Vecchio con la camminata metabolica con la trainer Francesca Pieri, seguita dallo Yoga della Risata per bambini e genitori concoddto da AnnaElisa Meliadò, dal laboratorio di gioco teatro e dalla presentazione del libro Lettera a una madre di Ilenia D. Zindato, ospitata nella suggestiva cornice della chiesa del borgo.

Nel pomeriggio le iniziative proseguiranno a Roghudi con l’inaugurazione della mostra artistica curata dall’Associazione Kronos Arte con le opere realizzate dai piccoli artisti che hanno partecipato ai laboratori di arte e creatività e dai corsisti adulti, l’apertura dell’area gonfiabili a cura dell’Associazione insieme per… e un nuovo appuntamento con il laboratorio di gioco-teatro. Saranno inoltre attivi il Villaggio dell’Artigianato, con stand dedicati alle produzioni locali, e l’area “Sport in Piazza”, con calcio in strada a cura del CSI Reggio Calabria, Ginnastica ritmica a cura di Restart e dama.

Alle ore 18:00 sarà proiettato il documentario Kalavria: la terra dei Greci di Calabria di Davide Carbone e Freedom Pentimalli, un viaggio audiovisivo tra lingua, memoria, paesaggio e identità. La serata si concluderà alle ore 21:00 con lo spettacolo teatrale GIUFÀ, a cura di Mirari ETS, con Carlo Gallo e Francesco Pupa e le scene di Luigi Piccinino.

Domenica 6 settembre la manifestazione riprenderà a Roghudi con la riapertura della mostra d’arte e del Villaggio dell’Artigianato. Alle ore 10:00 e alle ore 17:00, presso le Botteghe, si terrà “La Valigia del

Clown”, laboratorio di clownerie dedicato ai bambini condotto da Santo Nicito di Urbana Teatro.

Nel corso della giornata saranno proposti giochi e percorsi motori accessibili a diverse fasce d’età condotti da Eurema Pentimalli di Urbana, una gimkana in bicicletta per ragazzi a cura dell’Associazione Isp Saline – Poste City, attività di pallavolo e tennis a cura di Gi.A.Re polisportiva, una dimostrazione di karate a cura del Karate Club Angelo Surfaro polisportiva e tavoli da dama. Alle ore 19:00 l’“AgorHub dei Libri” proporrà una lettura animata conclusiva rivolta a bambini e ragazzi realizzata da Daniela d’Agostino Urbana Teatro. La chiusura della manifestazione è prevista alle ore 20:00.

Per tutta la durata dell’evento resteranno attivi la mostra d’arte curata dall’Associazione Kronos Arte, il Villaggio dell’Artigianato e l’area conviviale Food & Beverage, gestita dall’Associazione Oi Rize.

“AgorHub in Movimento vuole restituire alla comunità spazi e occasioni autentiche d’incontro – dichiara Santo Nicito presidente di URBANA APS e portavoce di tutte le realtà che hanno voluto fortemente questo momento –. Questo evento non è un appuntamento isolato, ma il risultato di un percorso costruito nel tempo insieme ai bambini, alle famiglie, alle scuole, alle associazioni e alle comunità locali. Attraverso lo sport, il teatro, l’arte e la cultura vogliamo rafforzare il senso di appartenenza e contribuire alla costruzione di una comunità più inclusiva, partecipe e consapevole delle proprie risorse. Un sentito ringraziamento va al Sindaco di Roghudi Pierpaolo Zavettieri e all’intera Amministrazione comunale, partner del progetto, per la collaborazione, la disponibilità e il sostegno dimostrati durante tutto il percorso. Si ringraziano inoltre il Comune di Montebello Jonico, che ha condiviso e sostenuto le attività di AgorHub, e la Dirigente scolastica I.C. Montebello Jonico – Motta San Giovanni professoressa Margherita Sergi, per aver favorito il coinvolgimento della comunità scolastica e la partecipazione di alunni, famiglie e docenti. La sinergia tra istituzioni, scuola, associazioni e realtà territoriali ha reso possibile la costruzione di un’esperienza autenticamente partecipata, capace di generare relazioni, opportunità educative e nuove prospettive per il territorio“.