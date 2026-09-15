Africo, l’annuncio storico del Sindaco: dopo oltre 30 anni riapre la scuola di via Fratelli Bandiera

Dopo oltre trent’anni di chiusura, l’edificio scolastico di via F.lli Bandiera ad Africo torna a vivere e viene ufficialmente restituito alla comunità. Giovedì 17 settembre 2026, alla presenza delle autorità comunali e scolastiche, il plesso riaprirà le proprie porte per accogliere gli alunni della scuola secondaria di primo grado, che potranno svolgere regolarmente le attività didattiche nella nuova struttura. La riapertura rappresenta un momento particolarmente significativo per il territorio, perché restituisce alla comunità un edificio scolastico rimasto inutilizzato per decenni e destinato ora a diventare un nuovo punto di riferimento per la formazione e la crescita delle giovani generazioni.

L’intervento di recupero e messa in sicurezza dell’immobile è stato realizzato grazie ai fondi PNRR, con un investimento complessivo di 700.000 euro. I lavori hanno consentito di riqualificare una struttura dal forte valore simbolico e funzionale, restituendo al Comune di Africo un ambiente moderno e adeguato alle esigenze degli studenti e del personale scolastico. La riapertura del plesso rappresenta un traguardo importante per l’Amministrazione comunale, che ha indicato nella rigenerazione degli edifici scolastici e nella tutela del diritto allo studio due delle priorità della propria azione amministrativa.

Il sindaco Modaffari: “La scuola è un presidio di legalità e futuro”

Il sindaco di Africo Domenico Modaffari ha sottolineato il valore dell’intervento e il significato della restituzione della scuola alla comunità. “Restituire alla comunità una scuola chiusa da più di trent’anni è un risultato di cui siamo orgogliosi – dichiara il Sindaco di Africo, Domenico Modaffari. Questo edificio non è solo un luogo fisico: è un presidio di legalità, di crescita e di futuro per i nostri ragazzi e per le loro famiglie. Grazie ai fondi del PNRR abbiamo potuto investire in sicurezza, qualità degli spazi e benessere scolastico,rispondendo a un’esigenza attesa da tempo.. Con questo intervento garantiamo ambienti più adeguati e sicuri, migliorando le condizioni per l’apprendimento e per la vita scolastica quotidiana. E un segnale forte di fiducia nel futuro del nostro territorio”.

Anche la dirigente scolastica Vittoria Paola Zurzolo ha espresso soddisfazione per il risultato raggiunto con la riapertura del plesso di via F.lli Bandiera, che consentirà agli studenti della scuola secondaria di primo grado di tornare a vivere un ambiente rinnovato e più funzionale. La restituzione dell’edificio scolastico segna così un passaggio importante per Africo, con una struttura che torna al servizio della comunità e rafforza il legame tra scuola, territorio e istituzioni.