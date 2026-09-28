Aeroporto dello Stretto, svolta nei collegamenti da Reggio Calabria: il Reggio Air Link aumenta le corse

Raggiungere l’Aeroporto dello Stretto diventa più semplice e immediato grazie al potenziamento del servizio Reggio Air Link, il sistema di collegamento promosso da ATAM, l’azienda di trasporto pubblico dell’area metropolitana di Reggio Calabria, per integrare sempre meglio porto, centro cittadino e aeroporto. La nuova organizzazione punta a offrire ai cittadini, ai pendolari e ai viaggiatori un numero maggiore di possibilità per raggiungere lo scalo aeroportuale, con un servizio pensato per accompagnare gli spostamenti durante l’intera giornata.

Alle già attive corse dirette Porto ↔ Aeroporto si aggiungono infatti i collegamenti garantiti dalle linee ATAM 27 e 28, che consentono di aumentare la frequenza dei passaggi e rendere più flessibile il viaggio tra il cuore della città e lo scalo di Reggio Calabria. Un collegamento strategico per una città che punta sempre di più sulla mobilità integrata e sulla valorizzazione delle proprie infrastrutture, soprattutto in vista della crescita dei flussi turistici e dei collegamenti aerei.

Porto di Reggio Calabria-Aeroporto: tutte le corse dirette disponibili

Il servizio Reggio Air Link prevede corse dirette tra il Porto di Reggio Calabria e l’Aeroporto dello Stretto con orari differenziati tra giorni feriali e festivi.

Dal lunedì al venerdì, le partenze dirette dal Porto verso l’Aeroporto sono previste alle ore:

06:05, 08:15, 09:15, 10:35, 12:05, 13:40, 15:05 e 16:05.

Per chi invece deve raggiungere il Porto di Reggio Calabria partendo dall’Aeroporto, le corse dirette sono previste alle ore:

10:05, 11:35, 14:40, 15:30, 17:35 e 23:00.

Durante il sabato e i giorni festivi il servizio viene rimodulato per garantire comunque collegamenti utili ai passeggeri.

Dal Porto verso l’Aeroporto sono previste partenze alle ore:

07:55, 08:40, 10:35, 12:05, 12:50 e 14:55.

Dall’Aeroporto verso il Porto, invece, sono disponibili corse alle ore:

08:15, 10:00, 11:35, 12:25, 14:35, 15:30, 17:35 e 23:00.

Le corse delle 15:30 e delle 17:35 dall’aeroporto sono effettuate esclusivamente il sabato.

Linee 27 e 28 ATAM: collegamenti ogni 30 minuti verso l’Aeroporto dello Stretto

La principale novità riguarda l’integrazione con le linee urbane ATAM 27 e 28, che permettono di avere collegamenti ancora più frequenti nel corso della giornata. Il sistema consente infatti di raggiungere l’Aeroporto dello Stretto da Viale Zerbi ogni 30 minuti, offrendo una soluzione alternativa alle corse dirette e ampliando le fasce orarie disponibili. Anche il percorso inverso è garantito con una frequenza elevata: dall’Aeroporto verso il centro città è previsto un collegamento ogni 30 minuti attraverso le linee dedicate. Una modalità che rende più semplice organizzare gli spostamenti senza dover necessariamente programmare il viaggio con largo anticipo, migliorando l’accessibilità dello scalo aeroportuale per residenti e visitatori.

Un unico sistema di mobilità tra porto, centro e aeroporto

L’obiettivo del progetto Reggio Air Link è creare una rete di trasporto sempre più connessa tra i principali punti strategici della città. Il collegamento mette in relazione tre nodi fondamentali della mobilità reggina: il Porto di Reggio Calabria, il centro cittadino e l’Aeroporto dello Stretto. Un’integrazione particolarmente importante per chi arriva in città via mare, per i turisti che scelgono Reggio Calabria come punto di partenza o di arrivo e per i cittadini che devono raggiungere lo scalo per motivi di lavoro o di viaggio. La presenza di un sistema coordinato di autobus consente inoltre di ridurre le difficoltà negli spostamenti, offrendo un’alternativa più semplice rispetto all’utilizzo dell’auto privata.

Aeroporto dello Stretto e turismo: il ruolo dei collegamenti pubblici

Il potenziamento dei collegamenti con l’Aeroporto di Reggio Calabria assume un ruolo centrale anche per lo sviluppo turistico del territorio. La possibilità di muoversi facilmente tra aeroporto, città e porto rappresenta infatti un elemento importante per migliorare l’esperienza dei visitatori che arrivano sullo Stretto. Un turista che atterra a Reggio Calabria può così raggiungere più rapidamente il centro urbano, il lungomare, il porto e le principali aree di interesse della città attraverso un sistema pubblico organizzato. Allo stesso modo, il servizio agevola i residenti che utilizzano lo scalo aeroportuale per viaggi nazionali e internazionali, garantendo più opportunità di collegamento nell’arco della giornata.

ATAM punta sulla mobilità integrata a Reggio Calabria

Con il potenziamento del Reggio Air Link, ATAM conferma l’attenzione verso una mobilità pubblica sempre più efficiente e vicina alle esigenze degli utenti. L’integrazione tra corse dirette e linee urbane 27 e 28 permette di ampliare la copertura del servizio e costruire una rete più funzionale tra le diverse infrastrutture cittadine. Il risultato è un sistema che collega in modo più rapido e continuo porto, città e aeroporto, tre punti fondamentali per la crescita e la competitività di Reggio Calabria. Per chi deve partire, arrivare o semplicemente spostarsi all’interno dell’area urbana, il messaggio è chiaro: grazie al Reggio Air Link, l’Aeroporto dello Stretto è sempre più vicino al cuore della città.