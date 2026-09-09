Aeroporto dello Stretto, Martorano: “i 64 milioni di investimenti rappresentano il futuro di Reggio Calabria”

L’annuncio di 64 milioni di euro di investimenti per l’Aeroporto dello Stretto “Tito Minniti” rappresenta una svolta importante per il territorio reggino. A commentare il piano di interventi presentato nei giorni scorsi è Giuseppe Martorano, presidente dell’Automobile Club di Reggio Calabria, che ha espresso il proprio apprezzamento per il programma di potenziamento e ammodernamento dello scalo. Martorano ha rivolto un plauso a tutti i soggetti coinvolti nella definizione del progetto, citando il sindaco di Reggio Calabria, Francesco Cannizzaro, il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, e la governance di SACAL, la società che gestisce gli aeroporti calabresi, per il contributo alla realizzazione del programma di investimenti.

“L’annuncio dei 64 milioni di euro di investimenti destinati all’Aeroporto dello Stretto “Tito Minniti” rappresenta una notizia di straordinaria importanza per Reggio Calabria, per la Città Metropolitana e per l’intera Area dello Stretto”, ha dichiarato il presidente dell’Automobile Club.

Un investimento strategico per lo sviluppo del territorio

Secondo Martorano, il rilancio dell’aeroporto rappresenta un elemento fondamentale per la crescita economica, turistica e sociale dell’area dello Stretto. L’Automobile Club di Reggio Calabria, infatti, da tempo evidenzia il ruolo centrale delle infrastrutture e dei collegamenti per aumentare la competitività del territorio. “Da tempo – sottolinea Martorano – l’Automobile Club di Reggio Calabria evidenzia come la qualità delle infrastrutture e dei collegamenti rappresenti una condizione fondamentale per lo sviluppo economico, turistico e sociale del nostro territorio. Per questo accogliamo con grande favore un investimento di tale portata, che testimonia la volontà di guardare al “Tito Minniti” non più soltanto come a una struttura da mantenere, ma come a un’infrastruttura strategica sulla quale costruire il futuro della nostra città”.

Il piano annunciato prevede una serie di interventi destinati a trasformare lo scalo reggino attraverso il miglioramento dell’aerostazione, del terminal arrivi, delle aree esterne, dei parcheggi, della viabilità e dei servizi aeroportuali. Previsti anche lavori dedicati alla sicurezza e all’efficienza operativa dell’aeroporto.

Nuove infrastrutture per un aeroporto più moderno e competitivo

Per il presidente dell’Automobile Club, gli interventi programmati potranno contribuire concretamente a rendere il Tito Minniti una struttura più funzionale e competitiva, capace di rispondere alle esigenze di un territorio che punta a rafforzare i propri collegamenti. Martorano evidenzia quindi il valore dell’investimento non soltanto dal punto di vista aeroportuale, ma come occasione di crescita complessiva per Reggio Calabria e per l’intera area dello Stretto.

“Come Automobile Club di Reggio Calabria – conclude il Presidente Martorano – continueremo a sostenere ogni iniziativa capace di migliorare la mobilità, la sicurezza stradale e la capacità del nostro territorio di essere connesso e competitivo. I 64 milioni annunciati rappresentano un investimento importante non soltanto sull’aeroporto, ma sul futuro di Reggio Calabria. È una prospettiva che accogliamo con entusiasmo e che auspichiamo possa tradursi presto in risultati concreti e duraturi per l’intera comunità”.