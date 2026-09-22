Aeroporti Calabria da record: boom di turisti, ad agosto oltre mezzo milione di arrivi e crescita mai vista

“Ad agosto 2026 sono stati 564 mila i passeggeri giunti negli aeroporti calabresi, un record assoluto, mai così tanti in un solo mese, con un +19% rispetto allo stesso mese del 2025”. Il dato è stato diffuso dal presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto, attraverso i canali social. “Gli scali di Lamezia Terme, Reggio Calabria e Crotone – evidenzia – hanno registrato arrivi di famiglie, turisti che arrivano principalmente dall’estero: 324 mila sono i passeggeri internazionali con un +37% in un anno. Le cifre non si limitano al solo mese di agosto. Dall’inizio del 2026 ad oggi sono 3,3 milioni i passeggeri arrivati, con il +12% rispetto allo stesso periodo del 2025. Un flusso che continua ad incrementare ogni mese. Mentre c’è che aspetta che qualcosa vada male – ha concluso – noi lavoriamo per fare andare la Calabria sempre più lontano“.