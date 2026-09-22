Aereo militare si schianta nella base Usa di Spangdahlem in Germania: mistero su cause e pilota

Un aereo militare statunitense si è schiantato nel pomeriggio di oggi alla base aerea di Spangdahlem, in Germania, nella regione dell’Eifel. L’incidente ha provocato momenti di forte apprensione tra i residenti della zona, che hanno riferito di aver visto una grande colonna di fumo nero alzarsi dalla struttura militare. Le autorità hanno immediatamente avviato le procedure di sicurezza all’interno della base, mantenendo però finora il massimo riserbo sull’accaduto. Non sono ancora state rese note né la tipologia precisa del velivolo coinvolto né le cause che hanno portato allo schianto.

Jet militare perde quota: la testimonianza del sindaco di Speicher

Tra le testimonianze raccolte nelle ore successive all’incidente c’è quella del sindaco di Speicher, Birthe Thomsen, che ha raccontato di aver assistito direttamente alla scena. Secondo quanto riferito, il primo cittadino avrebbe visto un jet militare perdere rapidamente quota prima dello schianto all’interno dell’area della base aerea americana. Anche diversi residenti hanno segnalato a SWR la presenza di un’intensa colonna di fumo proveniente dalla base di Spangdahlem, alimentando l’allarme nella comunità locale.

Il pilota sarebbe riuscito a uscire dall’aereo

Secondo quanto riportato dalla Bild, il pilota del velivolo sarebbe riuscito ad abbandonare l’aereo prima o subito dopo l’impatto. Al momento non sono disponibili ulteriori informazioni ufficiali sulle sue condizioni. Le autorità militari non hanno ancora diffuso dettagli sull’eventuale presenza di feriti né sull’entità dei danni provocati dallo schianto.

La base di Spangdahlem e i caccia F-16 americani

La base aerea di Spangdahlem, situata nella Renania-Palatinato, è una delle principali installazioni militari statunitensi in Europa e ospita diversi assetti dell’Aeronautica militare americana. Tra i velivoli presenti nella struttura figurano anche i caccia F-16, impiegati per missioni operative e addestrative nell’ambito della presenza militare statunitense sul continente europeo. L’incidente riporta l’attenzione sulla sicurezza delle operazioni aeree nelle basi militari, soprattutto in strutture strategiche come quella di Spangdahlem, dove quotidianamente vengono effettuati voli di addestramento e attività operative.

Indagini in corso sulle cause dello schianto

Al momento resta ancora un mistero cosa abbia provocato la caduta del velivolo. Gli investigatori militari dovranno ricostruire gli ultimi istanti del volo per stabilire se si sia trattato di un guasto tecnico, di un problema durante una fase di addestramento o di un’altra eventuale criticità. La base di Spangdahlem e le autorità competenti dovrebbero fornire ulteriori aggiornamenti nelle prossime ore, mentre continua la raccolta delle testimonianze e delle informazioni sull’incidente.