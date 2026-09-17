Addio al bollo auto, Carrà esulta: “un aiuto concreto alle famiglie siciliane”

“Da parlamentare siciliano e da primo sindaco leghista, sono orgoglioso che il partito di Matteo Salvini abbia aiutato concretamente oltre 2 milioni di siciliani alle prese con difficoltà economiche, bollette impazzite e tasse da pagare. Invece di prendere soldi in tasca ai nostri cittadini, con lo stop al bollo auto e moto li abbiamo invece rimessi nei loro portafogli. Non poco, se pensiamo che si tratta di cifre comunque sostanziose per una famiglia che spesso fa fatica ad arrivare alla fine del mese”. Lo dichiara il deputato siciliano della Lega, Anastasio Carrà.

“Questo è un provvedimento che va davvero incontro a chi ogni giorno utilizza un’auto o una moto per muoversi in città, per andare a lavoro, per portare i figli a scuola e risponde pienamente alle loro esigenze. Grazie a Matteo Salvini che ancora una volta dimostra attenzione alla Sicilia e ai siciliani”, conclude Carrà.