Acri, nasce la nuova Scuola di Pallavolo: tre società insieme per far crescere i giovani talenti

Tre realtà sportive del territorio – Pallavolo Acri, Volley School e Volley Club Bisignano – hanno deciso di unire esperienza, competenze e visione per dar vita a un progetto condiviso dedicato allo sviluppo della pallavolo e alla crescita dei giovani, sia sul piano atletico che umano. La collaborazione punta a costruire un percorso formativo strutturato e di alta qualità, affidato alla guida di tecnici specializzati: Pasquale Bosco, Antonello Cosentino e Deborah Capalbo. L’obiettivo centrale dell’iniziativa è accompagnare bambine, bambini, ragazze e ragazzi nel loro percorso di crescita attraverso i principi fondanti dello sport, quali rispetto, impegno, amicizia e lavoro di squadra.

La Scuola di Pallavolo Acri sarà aperta sia al settore maschile che a quello femminile, con attività organizzate in gruppi suddivisi per fasce d’età, partendo dai 6-8 anni e arrivando anche agli over 14. Il programma prevede inoltre la partecipazione ufficiale ai campionati Fipav maschili e femminili per un nuovo modo di intendere anche la pallavolo calabrese.