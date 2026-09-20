Acr Messina, solo un pari contro la Nebros: Sarao salva i giallorossi dopo il vantaggio di Pontini | RISULTATI e CLASSIFICA

Un pareggio che lascia l’Acr Messina con qualche rimpianto. Nella seconda giornata del Girone B di Eccellenza, la formazione giallorossa non va oltre l’1-1 contro la Nebros davanti al proprio pubblico, al termine di una gara nella quale la squadra di mister Torrisi ha faticato a trovare gli spazi giusti contro un avversario ordinato e compatto. Il risultato finale racconta una partita dai due volti: il Messina prova a fare la gara e costruisce diverse situazioni offensive, ma la Nebros resiste e colpisce in ripartenza nella ripresa con Pontini. La reazione dei padroni di casa arriva nel finale con Sarao, autore del gol del definitivo pareggio, ma l’assalto conclusivo non basta per completare la rimonta.

Primo tempo bloccato: il Messina attacca, la Nebros difende con ordine

La sfida del Franco Scoglio si apre con il Messina intenzionato a imporre il proprio ritmo. I giallorossi cercano di prendere in mano il controllo della partita e provano a trovare varchi nella retroguardia avversaria. La Nebros, però, si presenta in campo con grande organizzazione tattica. Gli ospiti chiudono gli spazi, mantengono compattezza tra i reparti e riescono a limitare le iniziative offensive dei padroni di casa. Il primo tempo scorre senza particolari sussulti dal punto di vista del risultato: il Messina prova a spingere, ma non riesce a trovare la giocata decisiva per sbloccare la gara.

Pontini porta avanti la Nebros: ripartenza letale nella ripresa

Nella seconda frazione la partita cambia volto. Al 23’ arriva il vantaggio della Nebros, grazie a una ripartenza che sorprende la difesa giallorossa. Gli ospiti recuperano palla e attaccano rapidamente gli spazi, riuscendo a servire Pontini, che davanti a Coco dimostra grande freddezza e firma la rete dello 0-1. Il gol subito costringe il Messina ad aumentare la pressione. La squadra di Torrisi prova a reagire immediatamente, ma rischia anche di subire il raddoppio. La Nebros, infatti, sfiora ancora la rete con un’azione molto simile alla precedente: un nuovo taglio in profondità permette a Pontini di presentarsi in zona pericolosa, ma questa volta l’attaccante non riesce a superare Coco.

Sarao firma il pareggio: il colpo di testa salva i giallorossi

Quando il cronometro segna il 40’, arriva il momento che riapre definitivamente la sfida. Il Messina costruisce l’azione sulla fascia destra con Guerriero, autore del cross che trova in area Sarao. L’attaccante giallorosso svetta di testa e batte il portiere avversario, realizzando il gol dell’1-1. Una rete pesante, che permette al Messina di evitare una sconfitta interna e riaccende le speranze di conquistare l’intera posta in palio nei minuti finali.

Assalto finale del Messina, ma la Nebros resiste: finisce 1-1

Dopo il pareggio il Messina prova il tutto per tutto, spinto anche dall’incitamento del pubblico presente sugli spalti. I giallorossi conquistano diversi calci d’angolo e aumentano la pressione offensiva, mentre la Nebros arretra il proprio baricentro e difende con tutti gli uomini il risultato. Al 45’ arriva l’ultima grande occasione per i padroni di casa: Varela riesce a liberarsi e raccoglie una spizzata di Sarao, ma la conclusione è debole e non impensierisce la difesa ospite. Dopo il triplice fischio dell’arbitro il risultato resta quindi fissato sull’1-1.

Risultati Eccellenza Girone B, 2ª Giornata

Domenica 20 Settembre

Ore 15:30

Athletic Gioiosa – Augusta FC 3-0

Atletico CT 1994 Viagrande – Leonzio 1909 2-1

Giarre Calcio – Mazzarrone Calcio 0-0

Melilli – Gymnica Scordia 5-0

Acr Messina- Nebros 1-1

Sport Club Palazzolo – Acireale FC 2-2

Vittoria – Messana Riviera 1-1

Ore 16:00

Niscemi F.C. – Jonica F.C. 3-2

Classifica Eccellenza Girone B

Athletic Gioiosa 4 Nebros 4 Acireale FC 4 Acr Messina 4 Mazzarrone Calcio 4 Melilli 3 Atletico CT 1994 Viagrande 3 Jonica F.C. 3 Gymnica Scordia 3 Niscemi F.C. 3 Giarre Calcio 2 Messana Riviera 2 Leonzio 1909 1 Sport Club Palazzolo 1 Vittoria 1 Augusta FC 0

Prossimo turno Eccellenza girone B, 3ª giornata

Domenica 20 Settembre

Ore 15:30