ACR Messina Futsal, Vinicius firma una tripletta: pari per 4-4 sul campo del New Taranto

Termina con un pareggio per 4-4 la trasferta dell’A.C.R. Messina Futsal sul campo del New Taranto, al termine di una sfida intensa, equilibrata e caratterizzata da continui cambi di fronte. Le due squadre si sono alternate al comando del match senza riuscire a trovare il colpo decisivo, con il Messina capace di reagire per tre volte agli svantaggi e portare a casa un punto importante. L’avvio sorride ai giallorossi, che trovano il vantaggio dopo appena un minuto di gioco. A sbloccare il risultato è Piccolo, bravo ad approfittare di un’incertezza tra difesa e portiere avversari e a superare Masiello con un preciso pallonetto.

La risposta del New Taranto arriva immediatamente. I padroni di casa aumentano la pressione e raggiungono il pareggio con Raguso, che conclude di punta al termine di una buona azione corale. Poco dopo arriva anche il sorpasso dei pugliesi: Quinto trova la rete con una conclusione dalla corsia di sinistra che porta il risultato sul 2-1. Prima dell’intervallo, però, il Messina ristabilisce la parità. È Vinicius a trovare il gol del 2-2 con una conclusione dalla distanza deviata, che beffa il portiere tarantino.

Vinicius protagonista: tre gol e un punto conquistato

Nella ripresa il New Taranto torna nuovamente avanti. Ricci sfrutta una rimessa laterale, anticipa il portiere giallorosso e deposita il pallone in rete per il momentaneo 3-2. Il Messina, però, non si arrende e risponde ancora una volta con Vinicius, protagonista assoluto della gara. Il numero giallorosso finalizza uno schema da calcio d’angolo con una conclusione al volo di sinistro che vale il nuovo pareggio.

I padroni di casa provano ancora a scappare e trovano il quarto gol con Donadoni, abile a ribadire in rete dopo una prima conclusione respinta, sugli sviluppi di un’azione nata da un filtrante dalla sinistra. Quando il successo del New Taranto sembra vicino, arriva però la reazione finale del Messina. A poco più di un minuto dalla sirena è ancora Vinicius a trovare la via del gol: il brasiliano sorprende Masiello con un tiro rasoterra dalla distanza e completa la sua tripletta personale, fissando il risultato sul definitivo 4-4.

Il pareggio rispecchia l’andamento di una partita combattuta e ricca di episodi, nella quale il Messina Futsal ha mostrato carattere e capacità di reazione. I giallorossi sono riusciti infatti a recuperare per tre volte lo svantaggio, dimostrando solidità mentale e determinazione fino all’ultimo secondo.

New Taranto – A.C.R. Messina Futsal 4-4

Marcatori:

New Taranto: Raguso, Quinto, Ricci, Donadoni

A.C.R. Messina Futsal: Piccolo, Vinicius (3)

Ammoniti:

New Taranto: Masiello, Donadoni, Espindola

A.C.R. Messina Futsal: Piccolo, Puglisi