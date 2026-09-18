ACR Messina, disposizioni per traffico, parcheggi e vendita alcolici per le partite al “Franco Scoglio” | INFO

In vista degli incontri di calcio della società sportiva “ACR Messina 1900“, validi per il Campionato di Eccellenza – Girone B, stagione 2026/2027, da disputarsi presso lo stadio comunale “Franco Scoglio” in località S. Filippo, sono stati adottati una serie di provvedimenti relativi alla viabilità e alla sicurezza pubblica, validi per l’intera stagione sportiva. Le misure, che si applicano nella fascia oraria compresa fra tre ore prima dell’inizio delle partite e due ore dopo il loro termine, e comunque fino alla normalizzazione del traffico veicolare e pedonale, nascono dalla necessità di consentire agli spettatori di raggiungere le aree di parcheggio “verde” e “gialla”, di pertinenza dello stadio, senza interferire con gli accessi all’area di parcheggio “rossa”. Quest’ultima è attualmente sotto sequestro giudiziario e ospita i detriti derivanti dal crollo della palazzina di Pistunina.

Pertanto, gli spettatori diretti alle aree di sosta “verde” e “gialla” potranno raggiungerle attraverso via degli Agrumi. È inoltre previsto il divieto di transito veicolare in via N. Carosio, nel tratto a monte dell’intersezione con via Miran Hrovatin, con la conseguente interdizione dello svincolo autostradale “S. Filippo”: in corrispondenza dell’intersezione con via Adolfo Celi verrà collocata idonea segnaletica di preavviso sulla chiusura dello svincolo, così da consentire agli automobilisti di proseguire lungo via N. Carosio fino all’intersezione semaforica con via Miran Hrovatin e di immettersi successivamente nell’abitato di S. Lucia Sopra Contesse.

Saranno inoltre posizionate barriere e segnaletica stradale per impedire ai veicoli provenienti da via N. Carosio, in direzione monte-mare, di accedere al tratto di rotatoria lato mare dell’area di parcheggio “rossa” utilizzato per invertire la marcia verso la tangenziale autostradale, evitando così il transito in prossimità degli accessi della stessa area. Analoghe barriere e segnaletica verranno collocate per impedire ai veicoli provenienti da via Ayrton Senna, strada di collegamento al Karting Club Messina, di immettersi in via N. Carosio in corrispondenza degli accessi dell’area “rossa”. Infine, sarà istituito il doppio senso di circolazione nel tratto di Circonvallazione dello Stadio compreso tra via Ayrton Senna e la strada di collegamento (a valle della curva sud) con la stessa Circonvallazione, mentre nel tratto successivo, fino a via N. Carosio, sarà in vigore il senso unico di marcia in direzione mare-monte.

Alcolici, bagarinaggio e commercio ambulante

Con l’ordinanza n. 152/2026, valida per l’intera stagione calcistica 2026/2027, il Sindaco ha inoltre disposto, nella medesima fascia oraria (tre ore prima e due ore dopo ogni incontro):

il divieto di vendita, somministrazione e cessione a terzi di bevande alcoliche con gradazione superiore al 5%, nonché di vendita, utilizzo e consumo di bevande o altri prodotti in lattine e contenitori di vetro, anche di provenienza personale, e il divieto di utilizzo di spray urticanti all’interno dello stadio e in un raggio di 500 metri dallo stesso;

il divieto di compravendita abusiva di titoli di accesso (“bagarinaggio”) in un raggio di 3 km dalla perimetrazione esterna dello stadio;

il divieto di commercio itinerante lungo la perimetrazione esterna dello stadio e nelle vie limitrofe.

L’ordinanza impone inoltre ai titolari dei distributori automatici di bevande h24 nelle aree limitrofe allo stadio di disattivare, nella stessa fascia oraria, la distribuzione di bevande alcoliche superiori al 5% e di bevande in lattina o in bottiglie di vetro. È disposto infine che la vendita di bevande da asporto con gradazione pari o inferiore al 5% avvenga esclusivamente in bicchiere monouso, e che le bevande in bottiglie o altri recipienti di plastica siano vendute previa apertura del contenitore e rimozione del tappo da parte dell’esercente.