Acqua non potabile in un Comune calabrese: vietato il consumo in tutto il territorio | DETTAGLI

Scatta a Vaccarizzo Albanese il divieto di utilizzare direttamente l’acqua della rete acquedottistica comunale per bere e per gli usi alimentari. La misura, in vigore da oggi su tutto il territorio comunale, è stata adottata in via cautelativa e precauzionale dopo che alcuni campioni prelevati sulla rete hanno evidenziato una non conformità microbiologica. Il provvedimento resterà valido fino al ripristino dei parametri previsti dalla normativa e alla successiva dichiarazione di potabilità da parte del Servizio Sanitario competente. A disporre il divieto è stato il sindaco Antonio Pomillo con l’ordinanza n. 27, firmata dopo la comunicazione del Servizio Sanitario della Regione Calabria relativa agli esami effettuati dal Laboratorio ARPACAL di Cosenza. Le analisi hanno rilevato in alcuni campioni la presenza di Escherichia coli e batteri coliformi oltre i limiti di conformità previsti.

L’Amministrazione comunale ha disposto immediatamente gli interventi per individuare le cause della non conformità e riportare la qualità dell’acqua entro i parametri previsti. Il sindaco invita nel frattempo la popolazione a rispettare scrupolosamente le prescrizioni contenute nell’ordinanza. “Abbiamo adottato immediatamente la misura più prudente a tutela della comunità – sottolinea il sindaco – e sono già stati disposti gli interventi necessari per individuare le cause e ripristinare la qualità dell’acqua. Chiediamo a tutti di rispettare scrupolosamente le indicazioni fino alla comunicazione ufficiale del ritorno alla piena potabilità.”

Come può essere utilizzata l’acqua del rubinetto

Fino alla revoca del provvedimento, senza bollitura l’acqua della rete potrà essere utilizzata esclusivamente per i servizi igienici, per la pulizia della casa e per l’igiene della persona. Dopo la bollitura sarà invece possibile impiegarla per l’uso e la preparazione degli alimenti, per l’igiene orale, per il lavaggio di stoviglie e utensili da cucina e per le apparecchiature sanitarie. La stessa indicazione riguarda anche gli oggetti destinati all’infanzia: previa bollitura, l’acqua potrà essere utilizzata per il lavaggio di biberon e contenitori destinati alle pappe.

Il Servizio comunale competente è stato incaricato di intervenire con la massima urgenza per ripristinare la qualità dell’acqua e di effettuare tutti gli autocontrolli necessari. Il divieto potrà essere revocato soltanto dopo il rientro dei parametri microbiologici e il completamento degli ulteriori accertamenti richiesti per ottenere la dichiarazione ufficiale di potabilità da parte del Servizio Sanitario competente. L’Amministrazione comunale di Vaccarizzo Albanese ha infine assicurato che la cittadinanza sarà aggiornata tempestivamente attraverso i propri canali istituzionali fino al completo superamento della criticità.