Acqua a Messina: rottura della condotta sulla Panoramica, tecnici AMAM impegnati nella riparazione

Nella notte si è verificata una copiosa perdita lungo la condotta DN 300 che corre lungo la Strada Panoramica e alimenta i serbatoi della zona nord di Messina. I tecnici di AMAM sono stati impegnati, da subito, in un intervento urgente di riparazione, necessario a ripristinare la piena funzionalità dell’adduttrice. Per consentire lo svolgimento delle operazioni tecniche, fino al termine dell’intervento, resterà temporaneamente sospesa la distribuzione idrica lungo la linea interessata.

Le zone coinvolte sono: Curcuraci, Marotta, Faro Superiore, Salita Fosse, Pace, Sant’Agata, Torre Faro, Ganzirri e Mortelle.

Al termine dei lavori, la distribuzione idrica sarà progressivamente ripristinata nelle aree interessate. I tecnici di AMAM opereranno per completare l’intervento nel più breve tempo possibile e limitare i disagi per i residenti. Durante il periodo di interruzione, AMAM resta sempre disponibile a rispondere alle eventuali richieste di approvvigionamento sostitutivo che dovessero rendersi necessarie.