ACI Reggio Calabria compie 100 anni, il presidente Cirillo incontra Martorano: focus su sicurezza stradale e prevenzione

Si è svolto a Palazzo Campanella un cordiale e proficuo incontro istituzionale tra il presidente del Consiglio regionale della Calabria, Salvatore Cirillo, e il presidente dell’Automobile Club d’Italia di Reggio Calabria, Giuseppe Martorano. L’incontro si inserisce nel percorso delle iniziative che accompagnano il centenario dell’ACI reggina, che proprio quest’anno celebra cento anni di attività al servizio degli automobilisti e del territorio. Un’occasione di confronto per fare il punto sulle celebrazioni e per approfondire le possibili iniziative da sviluppare insieme sui temi della sicurezza stradale, della prevenzione e dell’educazione alla mobilità, con particolare attenzione alle giovani generazioni.

Martorano: “questo incontro rappresenta un’importante occasione per avviare iniziative condivise”

“Nel rinnovare l’impegno che da cento anni portiamo avanti al fianco degli automobilisti e del territorio – ha dichiarato il presidente dell’ACI di Reggio Calabria, Giuseppe Martorano – abbiamo trovato nel Consiglio regionale e nel presidente Cirillo un’interlocuzione attenta e concreta. Questo incontro rappresenta un’importante occasione per avviare iniziative condivise, puntando sulla prevenzione, sulla formazione e sulla diffusione di una nuova cultura della strada, soprattutto tra i più giovani”. Un’impostazione che trova piena condivisione nell’Assemblea legislativa calabrese e nell’attenzione che il presidente del Consiglio regionale, Salvatore Cirillo, riserva ai temi della sicurezza e della prevenzione, anche attraverso il confronto con il mondo associativo e istituzionale. Sintonia d’intenti che si riflette anche nella recente approvazione all’unanimità, da parte del Consiglio regionale, della legge sulla sicurezza e l’educazione stradale, avvenuta il 7 luglio scorso.

Cirillo: “la sicurezza stradale è un tema che riguarda direttamente la vita delle nostre comunità”

“La sicurezza stradale è un tema che riguarda direttamente la vita delle nostre comunità e sul quale il Consiglio regionale ha voluto dare una risposta forte e condivisa – ha sottolineato il presidente Salvatore Cirillo –. L’approvazione all’unanimità della legge rappresenta un segnale importante e una base dalla quale costruire nuove azioni, investendo sulla prevenzione, sulla formazione e sulla diffusione di una maggiore consapevolezza, soprattutto tra le giovani generazioni”. “In questo percorso – ha aggiunto Cirillo – la collaborazione con l’ACI di Reggio Calabria rappresenta un valore importante, anche alla luce del prestigioso traguardo dei cento anni di attività che l’Automobile Club reggino celebra proprio quest’anno. Una realtà storicamente radicata sul territorio, con competenze ed esperienza che possono contribuire a tradurre gli obiettivi della nuova normativa in iniziative concrete di informazione, sensibilizzazione e tutela dei cittadini”.