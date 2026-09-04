Accise sul gasolio, prorogato il taglio di 17 centesimi

Il taglio delle accise sul gasolio sarà prorogato fino a giovedì 10 settembre. La misura, che prevede una riduzione di 17 centesimi al litro, sarebbe dovuta scadere domani, ma il Governo ha deciso di estendere l’intervento per altri giorni, mantenendo così più contenuto il prezzo del carburante per automobilisti e imprese. Secondo quanto si apprende, il decreto ministeriale predisposto dal Ministero dell’Economia di concerto con il Ministero dell’Ambiente è già pronto e si attende ora la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, passaggio necessario per rendere operativa la proroga.

Attesa la pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale

Il provvedimento è stato definito attraverso il confronto tra i ministeri competenti e, secondo le informazioni disponibili, il testo è pronto per essere pubblicato. Il decreto firmato dal Ministero dell’Economia e dal Ministero dell’Ambiente dovrà ora completare l’iter formale con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, che renderà effettiva la proroga. Fino al 10 settembre, quindi, resterà confermato il regime agevolato sulle accise del gasolio.

Una proroga temporanea in attesa delle prossime decisioni

La nuova estensione della misura riguarda un periodo limitato fino al 10 settembre. Nei prossimi giorni saranno quindi valutate eventuali ulteriori decisioni sulla disciplina delle accise sui carburanti e sugli interventi di sostegno al contenimento dei prezzi. Per il momento, con la proroga in arrivo, automobilisti e imprese potranno continuare a beneficiare dello sconto sul gasolio senza l’aumento immediato della componente fiscale previsto con la scadenza originaria del provvedimento.