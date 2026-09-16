Abolizione bollo auto e moto, esulta Nesci (FdI): “meno tasse e più risorse nelle disponibilità delle famiglie”

L’abolizione del bollo auto per le vetture di piccola e media potenza e per i motocicli è una misura che, secondo Denis Nesci, eurodeputato di Fratelli d’Italia-ECR, avrà un impatto diretto sui costi sostenuti quotidianamente da milioni di famiglie italiane. Nesci è intervenuto dopo la decisione assunta dal Consiglio dei ministri, sottolineando il valore del provvedimento nell’ambito delle politiche di riduzione della pressione fiscale. L’eurodeputato ha evidenziato come il provvedimento riguardi una spesa collegata all’utilizzo quotidiano di automobili e motocicli, strumenti spesso indispensabili per lavoro e spostamenti.

“L’abolizione del bollo per le auto di piccola e media potenza e per i motocicli è una misura che incide direttamente sui costi sostenuti ogni giorno da milioni di famiglie italiane”, dichiara Denis Nesci, commentando la decisione del Governo. Secondo il rappresentante di Fratelli d’Italia, l’intervento rappresenta un alleggerimento del carico fiscale per cittadini che utilizzano i propri mezzi di trasporto nella vita quotidiana.

“Una scelta concreta per alleggerire il peso fiscale sui cittadini”

Nesci ha poi sottolineato la finalità della misura, collegandola all’obiettivo di ridurre il peso delle tasse sulle famiglie. “Il Governo Meloni cancella una delle tasse più odiate dagli italiani e interviene su una spesa che grava soprattutto su chi utilizza auto e moto per lavorare e per gli spostamenti quotidiani. È una scelta concreta che va nella direzione indicata fin dall’inizio: alleggerire il peso fiscale sui cittadini”. Nel suo intervento conclusivo, l’eurodeputato ha evidenziato la platea interessata dalla misura, sostenendo che l’abolizione coinvolgerà una quota significativa del parco veicoli nazionale.

“Un provvedimento importante – conclude Nesci – che interessa oltre il 70% delle automobili in circolazione e tutti i motocicli. Meno tasse e più risorse nelle disponibilità delle famiglie, in un momento complicato, abolendo un balzello ideologico e ormai superato”. La decisione sull’abolizione del bollo auto si inserisce così nel dibattito sulle misure fiscali del Governo, con la maggioranza che rivendica il provvedimento come un intervento di riduzione della pressione tributaria sui cittadini.