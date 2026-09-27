Abarth Blood Donation Day: 27 donazioni al Policlinico di Messina

Ha riscosso grande partecipazione e successo la manifestazione promossa oggi dall’Abarth Club Trinacria in sinergia con l’UOC di Medicina Trasfusionale dell’AOU G. Martino di Messina. Oggi i soci del club, a bordo delle loro abarth, hanno fatto rombare i motori come gesto simbolico per richiamare l’attenzione sul tema della donazione di sangue. Giunti in ospedale hanno testimoniato l’importanza di questo gesto donando in prima persona. 27 le donazioni di sangue realizzate in mattinata all’interno del reparto diretto dalla Dott. Ssa Eugenia Quartarone; inoltre in 6 hanno effettuato il prelievo per verificare l’idoneità alla donazione. Alla manifestazione erano presenti, insieme al direttore amministrativo Elvira Amata, anche il Sindaco di Messina Federico Basile e l’Assessore Alle Attività Produttive Massimo Finocchiaro.

“Ringrazio tutti i soci dell’Abarth Club Trinacria, presieduto dalla dott.ssa Pina Quartarone, per la sensibilità e l’attenzione costante verso il tema della donazione – ha sottolineato la Dott.ssa Elvira Amata. Donare – significa mostrare rispetto e amore verso il prossimo e manifestazioni come quelle odierne sono occasioni preziose per ribadirlo. Continueremo a lavorare – in sinergia con le istituzioni del territorio – per favorire altre iniziative che possano alimentare nelle giovani generazioni la cultura del dono”.