A2, incendio tra Lamezia e Falerna: Canadair ed elicottero domano le fiamme

Momenti di apprensione pochi minuti fa sull’Autostrada A2 del Mediterraneo, dove un incendio è divampato nel tratto compreso tra Lamezia Terme e Falerna, in direzione nord. Come si vede dal video a corredo dell’articolo girato da Graziano Tomarchio per StrettoWeb, il rogo è stato spento tempestivamente: sul posto sono entrati in azione un Canadair e un elicottero, i cui lanci mirati hanno permesso di circoscrivere e domare le fiamme. Nonostante l’emergenza in corso e la presenza del personale ANAS impegnato sul posto per la gestione della sicurezza, al momento la circolazione lungo la tratta non registra particolari criticità e il traffico risulta regolare e scorrevole. Seguiranno eventuali aggiornamenti.

Ecco il video.