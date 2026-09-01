A Tropea la grande musica classica e d’autore: due eventi con Tampalina e Grimaldi | INFO

“La musica di qualità, così come i grandi eventi culturali continuano a rappresentare per Tropea una leva strategica per la destagionalizzazione. Settembre ci offre ancora una volta l’occasione per dimostrare che non siamo solo mare e paesaggio, ma una destinazione turistico-esperienziale attrattiva per target selezionati ed emozionale a 360 gradi tutto l’anno. In questa direzione, esperienze come Tropea Musica e Armonie della Magna Graecia continuano ad offrire un preziosissimo contributo“. È quanto ribadisce il Sindaco Giovanni Macrì esprimendo soddisfazione per la programmazione delle due stagioni concertistiche che porteranno nei prossimi giorni, all’Auditorium Santa Chiara nomi prestigiosi del panorama di musica classica.

La 31esima stagione concertistica dell’Associazione Tropea Musica proporrà per giovedì 3 settembre, alle ore 22 il concerto di chitarra del M° Giulio Tampalini. Giovedì 10, alle ore 21,30 sarà la volta del Violino e Pianoforte di Daniele Orlando e Stefania Cafaro. Il 12 settembre, invece, la performance al violino e pianoforte di Annastella Gibboni e Stefania De Santi.

Per la 29esima stagione di Armonie della Magna Graecia, dopo il successo de Il Pianoforte classico – romantico, interpretato da Emilio Aversano che ha richiamato un pubblico folto in un’atmosfera d’altri tempi proponendo le musiche più celebri di L. Van Beethoven e F. Chopin, domenica 6 settembre alle ore 22, proporrà I grandi connubi della storia della Musica da film con il Pianista Lucio Grimaldi.

Nino Rota – Federico Fellini. John Williams – Steven Spielberg. Ennio Morricone – Sergio Leone. Sono, questi, gli abbinamenti che sarà possibile ascoltare attraverso Musiche da Amarcord, Otto e mezzo, Giù la testa, Nuovo Cinema Paradiso, C’era una volta in America, C’era una volta il West, Schindler’s list. Musica “À la carte”, sarà possibile anche richiedere pezzi dal pubblico.