A Termini Imerese la musica racconta l’uomo: viaggio nel Rinascimento con “Architetture sonore”

Si terrà venerdì 18 settembre 2026 alle ore 18,00 presso il Museo Civico nella Chiesa Maria SS. della Misericordia, in via Mazzini a Termini Imerese, il terzo incontro del seminario “Architetture sonore” promosso dal Coro Stesicoro e da BCsicilia. Il tema dal titolo “L’uomo centro prospettico. I madrigali e la teoria degli affetti” sarà curato dal M° Loredana Russo, accompagnata dagli interventi musicali del Coro Stesicoro, chiamato a dare voce e concretezza ai temi affrontati durante la lezione. A presentare l’incontro sarà Giuseppe Rotondo, Direttore del Dipartimento di Musica di BCsicilia. Il seminario è promosso dal Coro Stesicoro e dal Dipartimento di Musica di BCsicilia, con il patrocinio del Comune di Termini Imerese. Dopo il canto gregoriano e la polifonia nel tempo delle cattedrali, il viaggio prosegue nel Rinascimento, il tempo del nuovo umanesimo, quando l’uomo torna al centro dello sguardo dell’arte.

Ma cosa succede quando l’uomo, anziché la parola di Dio, canta e ci racconta la parola dell’uomo? Riesce anche in questo caso il linguaggio musicale a farci “vedere con l’orecchio” l’amore, la paura, gioia e dolore? La musica diventa così uno spazio di incontro, dialogo e ascolto reciproco: una nuova forma di umanesimo che passa attraverso il suono. In questo percorso sarà l’Ensemble Madrigalistico del Coro Stesicoro a offrirci gli esempi musicali e queste nuove “pitture sonore”, per continuare a comprendere la storia non soltanto attraverso ciò che vediamo, ma anche attraverso ciò che impariamo ad ascoltare.